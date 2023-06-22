 

Желтое мини-платье или зеленая рубашка: устраиваем модный летне-осенний марафон цвета

22.06.2023, 13:30, Разное
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Наступило лето, ожила вся природа, дни стали большими, и это не может не радовать. Одевайтесь в яркие цвета, наполненные удачей, которые помогут вам выглядеть красивее. Готовы к радужному модному марафону цвета? Это те вещи, которые вы будете с удовольствием носить до осени.

С оранжевой юбкой и брюками в полоску

Комплект, состоящий из белого укороченного топа и широкой расклешенной юбки, затянутой на талии, выглядит просто потрясающе. Ярко-оранжевый цвет, который усиливает загар, независимо от того, брюнетка вы или блондинка, становится изюминкой вашего образа. Стиль и красота второго комплекта заключается в том, чтобы найти свободные брюки в вертикальную полоску, футболку с короткими рукавами яркого цвета, сандалии на плоской подошве и сумку, которая играет с цветовой гаммой.

С зеленой рубашкой и джинсами, платье цвета фуксии

Комплект из зеленой рубашки с закатанными рукавами размера оверсайз и джинсов с набивными деталями и шлепанцами на платформе смотрится просто потрясающе. Обратите внимание на аксессуары: стеганую сумку синего цвета и солнцезащитные очки с цветными линзами. Розовые тона в моде последних сезонов. Платье цвета фуксии с сумкой через плечо и желтыми босоножками на ремешках выглядят обворожительно.

Платье в цветочных принтах и желтое мини-платье

Очень стильное платье в цветочных принтах поможет вам продемонстрировать красоту зоны декольте. А желтый наряд с вышитыми цветами и завязками на спине является настоящим бестселлером. Эффектный цитрусовый оттенок идеально сочетается с металлическими босоножками на платформе и банте в волосах.

Комплект: рубашка и шорты, платье

Широкая рубашка с короткими рукавами и струящимися шортами лимонного тона с цветочными деталями подходят как к сабо, так и к кроссовкам и сандалиям на плоской подошве. Фотогеничное пляжное платье с оранжевыми и желтыми цветами на голубом фоне — это то, что можно назвать универсальностью и гламуром.

Платья: однотонное и в клеточку

Отличный яркий выбор для летнего сезона. В таких нарядах вы будете чувствовать себя по-настоящему счастливой. Монохромные луки, как и принты в клетку сегодня в тренде, они выглядят просто потрясающе и подчеркнут все преимущества вашей фигуры.

Розовое чудо

Брючный костюм с розово-белым принтом и облегающий топ с драпированной мини-юбкой с макси-цветочными аппликациями — один из самых вирусных в этом сезоне. Это просто потрясающие наряды, благодаря которым вы будете ловить на себе восхищенные взгляды окружающих.


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