 

Стихотворение «Встречайте, суки, папу» включат в программу 5 класса по литературе

22.06.2023, 13:33, Разное
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Минпросвещения распорядилось включить стихотворение о Герое России, подполковнике Александре Антонове, которое прочитали Владимиру Путину в Большом зале Кремля, в программу обучения школьников по литературе за 5 класс.

Произведение будет изучаться наряду с патриотическими стихами Аркадия Гайдара и Владимира Маяковского.

Стихотворение повествует о подвиге лётчика, направившего подбитый самолёт на колонну вражеской военной техники и пожертвовавшего собой в ходе выполнения боевого задания. Последними словами героя была фраза «встречайте, суки, папу», обращённая к противнику, и именно она является кульминацией стихотворения. По мнению литературоведов, впервые она появляется в черновиках повести Николая Гоголя «Тарас Бульба», однако в итоговую версию произведения она не вошла по соображениям цензуры.

Школьники будут учить стихотворение наизусть и рассказывать на уроках литературы, а в рамках внеклассных занятий им будет предложено нарисовать рисунки на тему «как суки встретили папу». Лучшие работы будут удостоены наград от военно-патриотических обществ.

– Дети должны знать, о чём говорят и думают наши герои, – считает замминистра просвещения Валерия Солнцева. – Мне бы хотелось, чтобы они разговаривали их цитатами, брали пример в жизни с их подвигов. Только так мы сможем вырастить достойную молодёжь – патриотически настроенную, мотивированную, готовую нести бремя лишений и тягости бесконечной войны. Мой муж, например, не дожидаясь принятия официальных решений по этому поводу, именно этими словами приветствует детей, возвращаясь с работы. Думаю, другим следует поступать так же.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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