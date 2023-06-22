Мнение: Выплатят?

Президент России рассказал о количестве уничтоженной украинской бронетехники.

А певцы Григорий Лепс и Николай Басков, оказывается, пообещали выплатить один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк ВСУ. Публично пообещали, на вечеринке во время Петербургского международного экономического форума.

Вот что сказал Владимир Путин: «Наши мужики «наколотили» 245 танков противника…».

Выходит, что Лепс и Басков уже должны выплатить 245 миллионов рублей?

Выплатят певцы? Или эти танки еще не считаются? Потому что были подбиты еще до того, как певцы озвучили свое обещание?

На снимке: Григорий Лепс и Николай Басков, фотография отсюда

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