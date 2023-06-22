 

Apple устранила шпионскую уязвимость в iPhone

22.06.2023, 13:20, Разное
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Компания Apple устранила уязвимости нулевого дня, которые российские специалисты “Лаборатории Касперского” обнаружили в iOS. Об этом пишет Bleeping Computer.

Эти уязвимости обозначены как CVE-2023-32434 и CVE-2023-32435. “Лаборатория Касперского” обозначила их как TringleDB-импланты, которые, по мнению российских экспертов компании, использовалась для установки шпионских модулей на iPhone через невидимые сообщения, отправляемые через iMessage.

Apple, по данным Bleeping Computer, устранила проблемы через три дня после того, как о них впервые сообщили. Все телефоны купертиновцев, работающие под управлением iOS версии до 15.7, содержат указанные уязвимости. В большей степени проблема затрагивает iPhone со старыми версиями iOS 16 или iOS 17. К ним, в частности, относятся такие модели, как iPhone 6s и iPhone 7, а также iPhone SE 1.

Apple также исправила CVE-2023-32439. Эта уязвимость была обнаружена исследователем в области информационной безопасности, имя которого не называется. CVE-2023-32439 позволяет WebKit на устройствах Apple выполнить произвольный код. Apple выпустила исправления безопасности, касающиеся всех своих продуктов, включая macOS Ventura 13,4.1, macOS Monterey 12,6.7, macOS Big Sur 11,7.8, iOS 16,5.1 и iPadOS 16,5.1, а также iOS 15.7.7 и iPadOS 15.7.7. Загрузка всех обновлений стала доступна 21 июня.


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