Скандалы: Большая рыбалка

Александру Ткачёву стало мало земли, и он пошёл в море

Бизнесмен из орбиты Александра Ткачёва Евгений Свистула вошёл в рыбный промысел на Камчатке. Для этого он ввязался в передел активов между старожилами отрасли – миллиардерами Валерием Пономарёвым, Игорем Евтушком и пойманным на убийстве Игорем Редькиным.

Многие говорят, что делается это в интересах бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва. Но прямых доказательств этому пока нет. Хотя косвенных – предостаточно.

От коров к нерке

Герой первого плана в этой истории – предприниматель Евгений Свистула. Похоже, основным его бизнесом является доля в фитнес-центре, расположенном в Москве на улице Звенигородской. Однако бизнесмен уже отмечался в сделках, которые были завязаны на интересы холдинга «Агрокомплекс», контролируемого семьёй Александра Ткачёва. Так, учреждённое Свистулой ООО «Земельный резерв» прошлой весной купило аграрный бизнес ушедшей из России чешской PPF Group – он включал 66 тыс. гектаров земли и молочные фермы в Воронежской области. Рыночную стоимость этих земель и ферм эксперты оценивали в 7 млрд рублей. Откуда взялись такие деньги у ООО с уставным капиталом 10 тыс. рублей, непонятно.

Примечательно, что уже через несколько недель после покупки такого интересного актива Евгений Свистула вышел из ООО «Земельный резерв». На некоторое время его доля перешла Марии Лисициной, также часто фигурирующей в цепочках сделок агрохолдинга Ткачёвых. А с мая этого года воронежскими активами официально владеет агрофирма «Дядьковская», формально входящая в бизнес-империю Ткачёвых. При этом Евгений Свистула сейчас является гендиректором «Земельного резерва», то есть дочерней компании агрофирмы «Дядьковская». Таким образом, связь между Евгением Свистулой и юрлицами ткачёвского холдинга явно прослеживается.

Кроме того, как писал «Коммерсантъ», юридический адрес ООО «Земельный резерв» совпадает с адресом регистрации ещё трёх юрлиц: ООО «Хорека групп партнер», «Семья ресторанов Мандарин» и «Любимые гости». Их владельцем является Елена Фирсткова – крёстная дочь экс-губернатора Кубани и бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва.

Однако вернёмся к камчатской рыбе, вокруг которой закручивается детективная история. Развивается она вокруг фирмочки ООО «Витязь Авто». Учредителем её выступает известный с советских времён рыбопромышленный гигант «Океанрыбфлот». Контролируют его «рыбные короли» Камчатки – сенатор Валерий Пономарёв (доля записана на жену) и региональный депутат Игорь Евтушок. Оба – обладатели баснословных состояний и открыто декларируют многомиллиардные доходы.

Типичная многоходовка

В ООО «Витязь Авто» у «Океанрыбфлота» был партнёр – камчатский парламентарий Игорь Редькин, один из самых богатых депутатов в России. Дела у камчатских рыбных магнатов шли в гору, пока Редькин не попал под статью. В августе 2021 года он убил человека, заявив, что спутал того с медведем. Всё шло к тому, что депутата-миллиардера показательно осудят на реальный срок: и незаконная охота на медведей, и убийство человека были налицо. Сурового наказания требовала прокуратура, информационный фон в СМИ тоже был не в пользу стрелка-депутата. Пока над Редькиным сгущались тучи, появилась информация, что Пономарёв и Евтушок хотят избавиться от совместного с ним бизнеса. В итоге семья Редькина уступила свои доли в ООО «Витязь Авто» партнёрам. И теперь единственным учредителем этого общества выступает «Океанрыбфлот».

Забегая немного вперёд, скажем, что в апреле уголовное преследование Игоря Редькина по поводу убийства было прекращено в результате примирения сторон (депутат выплатил семье погибшего 10 млн рублей). Дело о незаконной охоте тоже замяли после выплат компенсаций в бюджет. Но параллельно с судебной тяжбой шёл передел активов. В феврале ряд СМИ сообщили, что Евгений Свистула выкупил долю семьи Редькина (а это около 50%) в ООО «Витязь Авто». А на днях появилась информация, что общество, которому принадлежит лососевый завод и участок по добыче нерки, оцениваемые в 12 млрд рублей, полностью перешло под контроль Евгения Свистулы.

Однако, как выяснила «Наша Версия», ситуация с рыбными активами неоднозначная. В ЕГРЮЛ ООО «Витязь Авто» с ИНН 4101081250 по-прежнему числится за «Океанрыбфлотом». Зато в Реестре обнаружилась примечательная компания – общество с полным названием Company Limited Vityaz-Avto и сокращённым – ООО «Витязь Авто» (ИНН 4100042308). 1% в нём имеет Евгений Свистула, а остальные 99% записаны на созданное им же ООО «Восточный актив» (г. Краснодар). Обе компании Свистула создал в 2022 году, когда Игорь Редькин уже попался на убийстве. Трудно сказать, зачем понадобился такой хитрый манёвр с компанией-двойником. Обычно подобные схемы применяются при попытке рейдерского захвата активов. Однако в данном случае вряд ли можно строить такие предположения. По крайней мере Пономарёв и Евтушок наверняка имеют ресурсы, чтобы постоять за свои интересы. Если только это не был заговор против оскандалившегося Игоря Редькина. Но как бы там ни было, ситуация выглядит как типичная многоходовка, которая обычно разыгрывается перед тем, как формально ввести актив в периметр холдинга Александра Ткачёва. Возможно, новое юрлицо создаётся, чтобы застраховаться от возможных претензий со стороны третьих лиц к старому. Чем игра закончится в этот раз?

Всё вокруг него

Основу семейного бизнеса, сложившегося затем в холдинг «Агрокомлекс», заложил Николай Ткачёв, который ещё в советские времена занимал руководящие должности в аграрном секторе Кубани. Активная экспансия в другие регионы началась после того, как его сын Александр Ткачёв стал сначала губернатором Краснодарского края, а затем министром сельского хозяйства в правительстве Дмитрия Медведева. Даже лишившись властных рычагов, Александр Ткачёв имеет достаточно ресурсов, чтобы, не сбавляя обороты, расширять свою бизнес-империю.

По итогам прошлого года «Агрокомплекс» занял первое место в рейтинге крупнейших землевладельцев России – он контролирует 660 тыс. гектаров, стоимость которых оценивается в 152 млрд рублей. В состав холдинга входят более 60 предприятий в разных регионах России. Долгие годы «Агрокомплекс» показывал многомиллиардные убытки, но крупнейшие российские банки исправно перекредитовывали бизнес бывшего министра. Так что средства на скупку активов конкурентов находились всегда. И тактика эта оправдалась: в 2021 году холдинг получил 8,6 млрд рублей прибыли, а по итогам 2022 года – уже 10,7 миллиарда.

В прошлом году холдинг совершил несколько крупных приобретений. Среди них ростовское предприятие «Русская свинина», один из крупнейших в стране животноводческих активов. Его прежний владелец – экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский. В 2019 году он был приговорён к трём с половиной годам за махинации с налогами, а в 2021-м – ещё к семи за мошенничество с банковскими кредитами.

Прошлым летом аффилированные с юрлицами «Агрокомплекса» люди стали владельцами одного из крупнейших агрохолдингов Крыма – АПХ «Дружба народов». В структуру предприятия входят свиноводческие фермы, мясокомбинат, компания по производству фруктов и ягод «Крымская фруктовая компания», птицефермы. Общий земельный банк составляет 20 тыс. гектаров. Активы «Дружбы народов» ранее входили в состав украинского холдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП) Юрия Косюка (состояние 780 млн долларов, по данным местного Forbes). В 2017 году МХП продал крымский бизнес за 77,7 млн долларов. Покупателем стала московская УК «Оптима-Финанс», бенефициаром которой называл себя предприниматель Борис Ванинский, бывший топ-менеджер СИБУРа, также ранее работавший в «Газпроме» и «Зарубежнефти». В мае 2022 года 100% «Оптима-Финанс» получило ООО «Пуд», управляющее крупнейшей в Крыму сетью продуктовых магазинов, которая с 2017 года контролируется близкими «Агрокомплексу» структурами.

Осенью прошлого года стало известно, что связанные с «Агрокомплексом» структуры купили 200 тыс. гектаров пахоты в нескольких регионах юга России у холдинга «Юг Руси» (ориентировочная стоимость 20–30 млрд рублей). На этот актив претендовал ещё один крупный землевладелец – агрофирма «Степь», входящая в АФК «Система», однако покупателем головной структуры «Юга Руси» стало малоизвестное краснодарское ООО «Агротехнологии», формально не связанное с холдингом Ткачёва. Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Агротехнологии» не связано и с купленным им в прошлом году за баснословную сумму «Югом Руси». Сведения о владельцах юрлиц, связанных с «Югом Руси», закрыты.

Иван Ромоданов

Оригинал материала: “Наша Версия”