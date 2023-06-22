Недалеко от Севастополя произошло землетрясение

В 59 километрах южнее Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Об этом сообщает VSE42.RU. Очаг залегал на глубине 10 километров, отмечает URA.RU.

Толчки ощущались в районе 05:42 по московскому времени. Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, их ощутили не только жители Севастополя, но и других городов Крыма.