 

Недалеко от Севастополя произошло землетрясение

22.06.2023, 12:35, Новости дня
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В 59 километрах южнее Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Об этом сообщает VSE42.RU. Очаг залегал на глубине 10 километров, отмечает URA.RU.

Толчки ощущались в районе 05:42 по московскому времени. Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, их ощутили не только жители Севастополя, но и других городов Крыма.


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