“До сих пор не приняла произошедшее” – Яковлева рассказала о потере близкого человека

Зачастую публика предполагает, что жизнь знаменитостей непременно должна быть простой и беззаботной. Такое же мнение у многих складывается о судьбе знаменитой актрисы Алены Яковлевой. Зрители много лет наблюдают за творчеством артистки, думая, что за пределами экранов ей всегда удается оставаться такой же сильной и уверенной, как ее героини.

В интервью

WomanHit Алена Яковлева поделилась, что ей не раз приходилось сталкиваться с трудностями в жизни. Однако все испытания звезда фильма “Возвращение мушкетеров” была вынуждена проходить самостоятельно. Знаменитость убеждена, что женщина не может позволять себе быть слабой, ведь и сама никогда не имела рядом крепкого плеча, на которое можно было бы положиться.

По признанию актрисы, она довольно рано начала принимать решения, опираясь лишь на собственную интуицию. Яковлева поделилась, что не раз набивала шишки, но чаще всего не жалела о допущенных ошибках и не впадала в депрессивные состояния. Однако в жизни артистки был тяжелый момент, после которого ей не удалось оправиться до сих пор.

“Я не склонна к депрессиям, но на мое внутреннее состояние сильно повлиял уход мамы. При том, что у нас были сложные отношения, и она тридцать пять лет болела, я до сих пор не приняла произошедшее”, – рассказала о потере близкого человека Яковлева.