“Мы никогда не уходили друг от друга”: Екатерина Вилкова и Илья Любимов о конфликтах, браке и совместных съемках

Екатерина Вилкова и Илья Любимов — одна из самых крепких и гармоничных пар в мире отечественного кинематографа. Супруги вместе уже 12 и воспитывают двух детей. В интервью Светлане Бондарчук актеры рассказали о взаимоотношениях в семье.

О знакомстве

«Наша общая подруга делала с Катей фотографический проект и попросила меня подвести их в качестве водителя. Я согласился, и на заправке на Минской улице у нас была встреча», – вспоминает Любимов. По словам актера, это была любовь с первого взгляда. Он обомлел и потерял дар речи, когда увидел Вилкову.

Любимов отмечает, что его «заочное» знакомство с избранницей состоялось за полгода до этого эпизода. Он увидел в продаже глянцевый журнал с Вилковой на обложке. На тот момент актеру было немного за 30, он очень хотел создать семью. Увидев фото Вилковой, он подумал, что если бы у него была такая жена (очаровательная блондинка с голубыми глазами), то он бы чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Удивительно, но мечта вскоре осуществилась.

О женской инициативе в отношениях

До знакомства с Вилковой Любимов долгое время не состоял в отношениях. Вот, что по этому поводу говорит актер: «До Кати было наломано много дров. Я абсолютно четко осознал, что предыдущими методами я только все порчу. Все отношения, которые я имел, я не смог ни к чему привести, желаемого результата не получил, радости никому не доставил и сам ее, собственно, не испытал. Ну я имею в виду глобальное: не удалось построить семьи, ничего. В какой-то момент я осознал, что не владею теми «ниточками», которые смогут меня привести в счастливый брак».

Даже увидев девушку своей мечты, Любимов не стал проявлять инициативы. Тогда Вилкова взяла ситуацию в свои руки и сделала первый шаг: «Мне кажется, что если бы я не схватила вот так вот этого парня сама, то до сих пор бы он опасался, вдруг я его обману, предам и т.д.».

О проверке чувств

Любимов покрестился в 28 лет, стал воцерковленным человеком. Ему не хотелось мимолетных несерьезных романов, поэтому он предложил Вилковой необычный формат отношений «Давай мы не будем действительно иметь близких отношений до брака походим год и посмотрим. На удивление она согласилась», – вспоминает актер.

«Это предложение было настолько неожиданным. Никто никогда мне ничего подобного не предлагал. Более того: тут как бы симпатичный парень-то (уже давно и не парень, и ходить год…», – призналась Вилкова.

В итоге год они просто встречались и присматривались друг к другу. Когда поняли, что хотят быть вместе, то получили благословение у духовника и сыграли свадьбу. Теперь оба не жалеют, что потратили год для того, чтобы узнать друг друга исключительно в духовном плане.

О конфликтах и ссорах

Любимов признается, что за все годы совместной жизни у них с женой было два или три серьезных конфликта: причем, по его вине. Актер поясняет, что во всех смыслах ему не хватало избранницы, поэтому он предъявлял ей претензии.

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Как бы не кипели страсти, но даже в случае серьезных ссор супруги никогда не уходили друг от друга. Они максимум могли на время закрыться в разных комнатах.

Любимов признается, что благодаря жене сделал удивительное открытие о самом себе. Актер называет себя человеком, который подпитывается энергией в любых конфликтах. По словам Любимова, он принадлежит к той категории людей, которые ускорят падение человека, если тот пошатнулся. От конфликтов актер получал удовольствие.

Но с Вилковой все оказалось иначе. После ссор актер чувствовал себя совершенно разбитым и опустошенным, полностью лишенным энергии. Тогда он понял, что с женой лучше не ссориться для своего же блага и душевного равновесия.

О совместных съемках

Звездные супруги снимались вместе в фильмах. Вилкова признается, что это невероятно тяжело. Вот, что по этому поводу говорит звезда: «Мне очень сложно работать с близким человеком, потому что он знает, что я притворяюсь сейчас, я все равно что-то из себя изображаю. Плюс я знаю что он изображает. Я прям смотрю и думаю: «Боже мой, что ты делаешь здесь?». Ты не можешь воспринимать человека адекватно, потому что знаешь все о нем и видишь, что сейчас он ведет себя ну вообще не органично».

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О любовных сценах

Вилкова не имеет ничего против любовных сцен с коллегами, поскольку это часть актерской профессии. Кроме того, артистка подчеркивает, что в картине ведь не одни любовные сцены, об этом нужно себе напоминать. Если сценарий нравится, и роль тоже, тогда ни к чему зацикливаться только на любовных интимных эпизодах.

Что касается ревности со стороны супруга, то Вилкова считает, что это неуместно. Ведь любимый человек знает, что это игра, что его вторая половинка притворяется.

Вилкова обратила внимание на то, что когда актерам, которые плохо знают друг друга, нужно сыграть страсть на экране, то разряжает обстановку и делает первый шаг к сближению именно женщина. Мужчины-актеры в этом плане не отличаются смелостью. Они смущаются и становятся невероятно зажатыми. В этом Вилкова убедилась даже на собственном опыте.

О детях

Дочери звезд, Павле, 11 лет, а сыну Петру 9 лет. «Они просто изначально разные, – рассказывает Вилкова о характере детей. – Старшая — диппер. Для нее жизнь — это боль. Она с рождения такая была». Актриса поясняет, что Павла всегда найдет, к чему придраться и в чем найти негатив. Любой день недели для нее плох, погода тоже. Вилкова отмечает, что дочь нельзя подкупить чем-либо, чтобы вывести из этого состояния. Предложи ей сладкое — она скажет, что не хочет сладкое. Предложи игрушку — тоже откажется.

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«Сын другой, он за любой кипеш», – признается звездная мама. «Он все любит: он любит жизнь, он любит есть, он любит пить, он любит спать, бегать и т.д.».

Вилкова недоумевает, как так получилось: что отец и мать одни, а дети настолько разные. Актриса считает, что дочь многому учится у сына, хотя он является ее младшим, а не старшим братом: «Она у него учится, как мне кажется, радоваться жизни, она у него учится нежности, какой-то заботе, которая почему-то в ней такая колючая, закрытая».

Об идеальном дне

Вилкова рассказала, каким в ее понимании является идеальный день: «В моем случае это просто сидеть и целый день тупить. Я не готовлю, естественно, поэтому мы будем весь этот день заказывать еду». Звездная мама пояснила, что готовить умеет, но не хочет этого делать, потому что не любит придирок. По словам Вилковой, мужу сложно угодить, ему сегодня хочется одного, завтра другого, разогретое он не ест и т. д. В какой-то момент актриса так устала от этих капризов, что вообще отказалась готовить.