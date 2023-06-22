Доктор Захарова предостерегла от масок для сна, вызывающих глазные инфекции

Использование масок для глаз – это экономичный и простой способ отгородиться от света летом и облегчить сон. Однако врач предупреждает, что их ношение ночью может иметь целый ряд негативных последствий для здоровья.

Маски для глаз могут собирать грязь, пот, масла и макияж. Если их не чистить или не менять регулярно, это может привести к глазным инфекциям. “Если при пробуждении вы заметили покраснение или корочки вокруг глаз, прекратите носить маску. Проконсультируйтесь с вашим офтальмологом. Важно регулярно мыть маски для глаз мягким мылом и часто менять их, чтобы избежать инфекции”, – посоветовала семейный врач Татьяна Захарова.

Маски для глаз бывают из различных материалов, включая атлас, бархат, шерсть, хлопок и шелк. Врач объяснила, что могут возникнуть раздражения кожи, прыщи и другие кожные заболевания. Покупая маску для глаз необходимо убедиться, что она сделана из безопасного для кожи материала. Еще один возможный недостаток слишком тесных масок для глаз заключается в том, что они могут давить, поэтому утром у человека может быть затуманенное зрение.