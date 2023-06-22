 

«Я устал от постоянных ошибок» – Владимир Мединский в Екатеринбурге объявил, что меняет фамилию на «Медицинский»

22.06.2023, 11:33, Разное
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Помощник президента России и бывший министр культуры Владимир Мединский объявил о том, что подаст заявление о перемене фамилии. Теперь он будет носить более удобную для журналистов фамилию «Медицинский».

Фамилия Владимира Мединского широко распространена на Украине, откуда он родом. Её получили многие выходцы из еврейского местечка Медвин близ Киева. Однако в России носителей такой фамилии почти нет, и потому в устной и письменной речи журналисты ошибаются, называя Владимира Ростиславовича «Медицинским». Это расстраивало его с самого начала публичной карьеры, но последней каплей стала ошибка в публикации одного из екатеринбургских порталов о его визите в столицу Урала.

– Я устал от постоянных ошибок. Это невозможно дальше терпеть. Бог с вами, пусть я буду Медицинским, если вам так будет легче. Вернусь в Москву, подам заявление, поменяю документы. Радуйтесь, – сказал Мединский журналистам.

Решение Мединского стать Медицинским поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который приехал встречать его в аэропорту/

– Понятно, что, когда твою фамилию постоянно искажают, это неприятно. Я сам, признаться, страдаю от похожих ошибок – то ударение путают, то ещё что происходит, – прокомментировал глава региона, не уточнив при этом, какое ударение в его фамилии является правильным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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