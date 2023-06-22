Скандалы: Экс-главе отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищение 320 млн рублей

Суд признал Сергея Кушнарева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно

«По версии следствия, благодаря заговору … Минобороны предоставлялись услуги по завышенным ценам по обслуживанию помещений, в том числе их уборке. Всего, таким образом, было похищено 323 млн 597 тыс. руб.», — передает «Ъ». В схеме участвовали другие сотрудники оборонного ведомства, а также руководитель клининговой компании. Изначально Кушнарев проходил по делу в качестве свидетеля, но почти через год после начала следствия его задержали и арестовали как фигуранта дела.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в июне 2020 года, а Кушнарева задержали в конце марта 2021 года.

Как сообщает «Ъ», Кушнарев и еще один сотрудник Минобороны РФ Иван Гнатюк заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Они раскрыли схему, назвали участников, сообщили о неизвестных следствию эпизодах. Также отмечается, что Кушнарев возместил часть причиненного ущерба.

Рассмотрение дела против других фигурантов, не признавших вину, состоится в конце июня.

Оригинал материала: “Новые Известия”