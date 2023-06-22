 

“Удивительно похожа на папу”: Ирина Пегова показала редкое фото с подросшей дочерью

22.06.2023, 11:15, Разное
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Знаменитая актриса воспитывает единственную дочь Таню, которую она родила от бывшего мужа, актера Дмитрия Орлова. К сожалению, ребенок не смог спасти этот брак: пара со скандалом рассталась, а актриса утверждала, что бывший муж ей изменял. Спустя годы экс-супруги все же наладили отношения, чтобы вместе заботиться о подрастающей наследнице. Так что, девочка проводит время и с отцом, и с Ириной Пеговой.

Сейчас Татьяне уже 17 лет. Актриса не так часто показывает публике свою личную жизнь и любимую кровинушку. Но вчера она сделала исключение и поделилась редким кадром с дочерью. Как рассказала звезда, они вместе провели время, занимаясь делами, но какими именно, не раскрыла. “Столько дел переделали, поэтому довольные”, – подписала кадр артистка. Мама и наследница сфотографировались в машине с улыбками на лице.

Поклонники не смогли не отметить тот факт, что Татьяна сильно повзрослела. “С каждым годом все краше”, – пишут восхищенные пользователи. А некоторые стали делиться своим мнением о том, на кого похожа звездная наследница.

“Удивительно похожа на папу! Счастливая будет. Наоборот, копия Иришечки нашей всеми любимой”, – отметили поклонники в комментариях.


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