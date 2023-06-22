А кто не пропагандист?

Трубадуры власти в летнем интерьере — от Дмитрия Саймса до Стаса Ай, Как Просто. Колонка Славы Тарощиной.



Стас Ай Как Просто и Ксения Собчак. Скриншот

В пропаганде назрела перемена фронта. Забуксовал даже гарант стабильности — главный патриотический (самоназвание) телеканал Соловьева. Утомленный корпус акынов, каждый из которых призван по три часа топтаться в эфире, не пополняется. Все чаще мелькают безнадежные призывы: стань ведущим новостей; требуются люди, умеющие писать, снимать, говорить. Сам Владимир Рудольфович тоже сник, даже в размерах уменьшился. А тут еще подоспел питерской форум, зафиксировавший некий новый порядок: пришли иные времена, взошли иные имена. Соловьеву, прежде блиставшему на престижных деловых подмостках, была отведена роль скромного модератора панели «Бизнес-контакт».

Сенсацией форума стало явление широкой элитной общественности Дмитрия Саймса. Именно ему доверили вести большой разговор с Путиным. Народ заволновался — кто такой? Впрочем, зрителям Первого канала сей импозантный господин известен уже не первый год. Сначала его приглашали экспертом в политические ток-шоу в качестве американского политолога и директора Центра национальных интересов. Затем он стал вместе с Вячеславом Никоновым вести «Большую игру». Проект замысливался как попытка РФ и США понять друг друга. Когда выяснилось, что понять никак не получится, программа принялась дрейфовать в сторону доминирующего формата «взгляд и нечто».

Теперь Саймс уже единолично ведет вечерние выпуски, заменив Америку «коллективным Западом».

Дмитрий отличается от прочих апостолов пропаганды основательностью (часто чрезмерной) суждений, ровной интонацией, нездешней доброжелательностью. Именно последнее качество, полагаю, и обеспечило ему перемену участи. Питерский форум, на котором внезапно обнаружилось русское экономическое чудо, остро нуждался в положительных эмоциях. И Дмитрий Саймс с его даром округлых мыслей и фраз мгновенно заполнил собой эту благородную нишу. Он говорил так много и с таким упоением, что Владимир Владимирович несколько раз с интересом наклонялся чуть вперед, чтобы лучше разглядеть вдохновенного модератора. А когда Дмитрий попросил президента Алжира «поделиться своими мудрыми словами», в зале от высокого градуса толерантности проснулись даже спящие.

И вот — апофеоз. Улыбающийся Путин в финале пожал Саймсу руку со словами: спасибо вам, Дмитрий, за нашу совместную работу! Кто еще из трубадуров власти может похвастаться столь высокой оценкой труда президентом — здесь и сейчас, под телекамеры? Никто и никогда.

Значит ли это, что теперь федеральные каналы начнут клонировать новую телезвезду? Вряд ли. Сотни Саймсов убаюкают электорат до состояния летаргического сна. Армия студийных крикунов останется без работы, и страшно подумать, что станет с режимом без его оплота. Тем не менее возвышение гроссмейстера большой игры — выразительный сигнал для выгорающей пропаганды. Как всегда, нужны новые формы, да где же их взять?

***

Одна такая новая форма все-таки завелась на канале Соловьева. Здесь теперь регулярно вещает видеоблогер Ай Как Просто (в миру Стас Васильев). Когда первый раз натолкнулась на него, стала стремительно протирать глаза и прочищать уши. Стас говорит быстро, напористо, громко, обо всем и сразу, то есть вещает в стилистике Ниагарского водопада. Только показалось, что он считает себя марксистом и ненавидит либералов, как эту мысль смыла следующая — не такой уж он марксист и даже поклонником Навального когда-то был.

Единственное, что удалось нащупать — странную общность с передачей Саймса. Любимый персонаж «Большой игры» — Дугин. Понять смысл его темных речей не каждому под силу. Дугина, как и Стаса, уносят в иные пределы бурные потоки сознания.

Разница в том, что Дугин периодически впадает в трансцендентность, а Стас — в косноязычие. Загляните внимательно в глаза могучим героям нашего времени, и вы поймете: каждый из них, начиная новый пассаж, не всегда представляет, как именно он его закончит.

Решила больше не травмировать себя новациями. Но тут вышло большое интервью Собчак с марксистом-провокатором, и я снова окунулась в стремительные воды. Героические усилия Ксении не прошли даром: портрет нового русского чуда поражает воображение. Стасу 33 года, кое-как окончил школу, образования нет, да и зачем оно ему. На вопрос о том, почему пошел работать на пропагандистский канал, с искренним удивлением отвечает: а кто не пропагандист? Он догадывается о существовании великого русского языка, но сам предпочитает мат. У Стаса логорея органически сочетается с полным отсутствием логики и частичной амнезией. СВО он не поддерживает, но на Донбасс съездил и даже фильм снял. Но вы же против СВО на Украине? — допытывается Собчак. Да, заметались в разные стороны глазки Стаса. — Но во всем я виню мировой капитализм. Тайнами мастерства делится охотно: самые значительные цифры приносит ругань либералов и «обсирание» (цитата) людей. Хотя у него имеются кумиры. Пригожина и Мизулину он считает народными героями, потому что они «хоть что-то делают».

Для полноты картины господина Ай Как Просто рекомендуется не только слышать, но и видеть. В мгновения редких раздумий он почесывается, а иногда вроде бы даже подхрюкивает.

Стаса называют «Соловьевым для молодых», и думаю, это самое большое оскорбление, которое довелось слышать Владимиру Рудольфовичу.

***

Итак, на одном полюсе Саймс, на другом — Стас. Пока официальный пропагандистский фронт только обдумывает новые формы, трепетные деятели культуры вносят по мере сил свою лепту в непростое дело. Примеров много, остановлюсь на самых свежих.

Николай Басков, Григорий Лепс, Юрий Антонов и примкнувшая к ним Юлия Барановская приняли решение выплачивать бойцам СВО по одному миллиону рублей за каждый подбитый танк «Леопард». Материальная поддержка армии в формате «Голубого огонька» — громко, с понтами, на всю страну — вот они, новые формы. Только послевкусие странное. Мало того что никто не объяснил знаменитостям и примкнувшей к ним даме азбучную истину: благотворительность вершится в тишине. Так ведь они еще и скрепы в утиль отправили. Как же нужно не верить в свой народ, полагая, что за светлые идеалы воевать лучше за миллион. Правда, тотчас концерт Лепса в Казахстане отменили, но это ничего, мелочи. Басков, золотой голос и ум России, не сомневается: надеюсь, соберем такую сумму, чтобы там не осталось ни одного танка.

Намечается еще один вариант подключения к контексту, так сказать, задним числом. Его продемонстрировал Эрнст на вручении Государственной премии за фильм «Вызов». Константин Львович, принимая награду из рук Владимира Владимировича, был в ударе. Основной тезис таков. РФ история бросила вызов, и мы его приняли. Поэтому девиз нашего фильма звучит актуально: «Прими вызов — почувствуй силу». Молодец Эрнст: в тренд вписался, снова силу почувствовал, свой фильм похвалил и себя заодно — за дар предвидения. Триумф мужа снимала на телефон рыдающая от счастья жена в окружении дочек. А народ потом долго еще гадал: они всей семьей так и сидели две недели на карантине перед вручением госпремий?

***

Для финала припасла основополагающую мысль Стаса Ай Как Просто. На вопрос Собчак о том, есть ли у него принципы, он с готовностью ответил: да у меня до … (запрещенное слово) принципов. Устойчивость мировоззрения — залог надежности пропаганды.

Слава Тарощина

—