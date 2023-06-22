Цукерберг принял вызов Маска на бой фразой «пришли мне адрес»

Марк Цукерберг, глава Meta (корпорации, запрещенной в РФ за экстремизм), принял вызов на поединок с Илоном Маском, председателем совета директоров Twitter и генеральным директором Tesla. Об этом сообщило издание The Verge.

Маск вызвал Цукерберга на “бой в клетке” 21 июня 2023 года, сразу после сообщений СМИ о том, что компания Meta разрабатывает свой аналог Twitter. Через день или около того Цукерберг опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) историю, в которой изображение твита Маска было наложено на слова Send Me Location.

Илон Маск коротко ответил своему оппоненту в Twitter, указав на арену ММА “Октагон” в Лас-Вегасе. Глава Tesla и SpaceX также заявил, что его коронный прием называется “морж”. Маск выполняет его, лежа сверху на своем противнике и ничего при этом не делая.

По мнению The Verge, и Цукерберг, и Маск – достойные соперники. Явного фаворита нет. 51-летний Маск крупнее своего противника, и, по его словам, в молодости он участвовал в уличных драках в Южной Африке. 39-летний Цукерберг – “амбициозный боец ММА”, который уже выигрывал соревнования по джиу-джитсу.