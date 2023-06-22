Подставила подругу: разболтавшаяся Вайкуле раскрыла секрет Пугачевой

В последнее время латвийская певица очень много говорит. И некоторые ее заявления поражают публику. То звезда предлагала сделать Максима Галкина* президентом, то кричала о том, что содержала весь Советский Союз. А теперь буквально подставила свою подругу Аллу Пугачеву.

Примадонна с прошлого года живет за границей, куда уехала с мужем и детьми. Если супруг выбрал линию поведения, при которой критикует родину, то певица предпочитает хранить молчание и не раскрывать то, что у нее на уме. Впрочем, ей это делать не обязательно, ведь у нее есть приятельница, которая высказывается вместо нее.

В одном из последних интервью Лайма Вайкуле, в очередной раз отрекшаяся от России, раскрыла секрет Аллы Пугачевой, рассказав, что она, мол, разделяет ее взгляды. “Я просто знаю мнение Аллы и ее мужа мнение”, – сказала певица. Именно поэтому она и продолжает общаться со звездным семейством.

По признанию латвийской звезды, ей пришлось разорвать отношения со многими знаменитостями как раз из-за того, что у них другие взгляды. А вот с Примадонной и ее мужем, призналась певица, они единомышленники.

“Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково — одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает, нет доверия, так исчезают друзья и знакомые”, – разоткровенничалась подружка Аллы Пугачевой.

* – признан иноагентом по решению Минюст РФ.