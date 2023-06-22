 

Подставила подругу: разболтавшаяся Вайкуле раскрыла секрет Пугачевой

22.06.2023, 10:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последнее время латвийская певица очень много говорит. И некоторые ее заявления поражают публику. То звезда предлагала сделать Максима Галкина* президентом, то кричала о том, что содержала весь Советский Союз. А теперь буквально подставила свою подругу Аллу Пугачеву.

Примадонна с прошлого года живет за границей, куда уехала с мужем и детьми. Если супруг выбрал линию поведения, при которой критикует родину, то певица предпочитает хранить молчание и не раскрывать то, что у нее на уме. Впрочем, ей это делать не обязательно, ведь у нее есть приятельница, которая высказывается вместо нее.

В одном из последних интервью Лайма Вайкуле, в очередной раз отрекшаяся от России, раскрыла секрет Аллы Пугачевой, рассказав, что она, мол, разделяет ее взгляды. “Я просто знаю мнение Аллы и ее мужа мнение”, – сказала певица. Именно поэтому она и продолжает общаться со звездным семейством.

По признанию латвийской звезды, ей пришлось разорвать отношения со многими знаменитостями как раз из-за того, что у них другие взгляды. А вот с Примадонной и ее мужем, призналась певица, они единомышленники.

“Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково — одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает, нет доверия, так исчезают друзья и знакомые”, – разоткровенничалась подружка Аллы Пугачевой.

* – признан иноагентом по решению Минюст РФ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Обстрел Чонгарского моста

22.06 / Орбакайте спровоцировала слухи о связи с Сафоновым новым сообщением

22.06 / В московских школах заменят физкультуру уроками игры в боулинг

22.06 / Amazon обвиняют в обмане миллионов людей

22.06 / “Думал, что жизнь закончилась” – известный актер хотел покончить с собой из-за любви

22.06 / Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах

22.06 / Стало известно, на сколько изменилась инфляция в России с начала года

22.06 / Мнение: Катастрофа имени «доктора Лизы»

22.06 / Ученые готовятся встречать представителей внеземных цивилизаций

22.06 / “Ариадне можно посочувствовать” – Волочкову пожурили за публичные разборки с дочерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика