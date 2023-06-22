Российское общество в соответствии с Конституцией обязано поддерживать «спецоперацию» в Украине

Конституционный суд РФ отказался отменить статью о дискредитации Вооруженных Сил РФ, не согласившись с требованиями правозащитников. Это решение было принято после рассмотрения жалоб, направленных в КС РФ несколькими заявителями.

Правозащитники, в сотрудничестве с другими заявителями, подали жалобы, просившие КС РФ признать статью о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) неконституционной. Заявители подчеркивали, что эта административная статья — дискриминационная и нарушает права граждан России. Всего в КС было направлено 23 жалобы от заявителей, которых оштрафовали за выражение своей антивоенной позиции. 13 из них суд отказался рассматривать, еще 10 находятся на изучении у КС.

Конституционный суд РФ отклонил рассмотрение первых 13-ти жалоб и подтвердил необходимость сохранения статьи о дискредитации армии. По мнению суда, причина существования этой статьи — в необходимости поддержки российских военных, особенно в контексте идущей войны. Распространение «недостоверной» информации о ходе событий может негативно сказаться на эффективности и мотивации военнослужащих. Кроме того, отмена статьи может быть выгодна «тем силам, которые противостоят Российской Федерации», — считают в КС.

В решении также говорится, что поскольку сам КС ранее одобрил присоединение к России захваченных территорий Украины, статья о «дискредитации» армии в период проведения СВО «не может вызывать сомнения с точки зрения конституционности».

Направленность СВО «на защиту интересов РФ, ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» также не может быть поставлена под сомнение. При этом государство является «конституционной ценностью», а поддержка военных действий в Украине — «конституционным принципом», заключил КС.

Правозащитники-заявители прокомментировали решение КС, назвав его «перечеркиванием всего тридцатилетнего наследия Конституционного суда в сфере защиты свободы слова и собраний, да и вообще прав человека», и «позором для Конституционного суда».

Отметим, в жалобах говорилось, что понуждение отказаться от антивоенных убеждений и высказываний нарушает статью 2 Конституции — по ней «высшей ценностью» в России является человек, его права и свободы, а обязанность государства — их признание, соблюдение и защита.

Сам КС неоднократно говорил об этой «высшей ценности», в том числе, в решениях, вынесенных в мае 2023 года по другим делам. Однако в деле о «дискредитации» КС неожиданно признал само российское государство «конституционной ценностью, подлежащей уважению и защите» всеми, кто находится на территории России. Хотя в Конституции об этом вообще не говорится.

Заявители жаловались, что закон позволяет штрафовать за действия и призывы, якобы направленные на «дискредитацию», даже если никакие последствия этого не наступили. Но КС заявил, что критика «спецоперации» подрывает морально- психологический настрой ее участников, может оказывать негативное воздействие на ее реализацию и содействовать силам, «противостоящим интересам РФ и ее граждан, препятствующим поддержанию мира» — даже если такой цели критические выступления и высказывания не преследовали.

Заявители утверждали, что статья КоАП является дискриминационной, потому что сторонники войны беспрепятственно проводят митинги и концерты в ее поддержку и вовлекают в это несовершеннолетних. При этом Международный пакт о гражданских и политических правах, который обязана соблюдать Россия, запрещает любую пропаганду войны.

Конституционный суд подтвердил, что пропаганда войны в России запрещена, но заявил, что статья о «дискредитации» на такую пропаганду не направлена, не вводит обязательную идеологию и не содержит дискриминацию «в зависимости от убеждений».

Российское общество, как постановил суд, в соответствии с Конституцией обязано поддерживать «спецоперацию». Поэтому законодатель вправе «не допустить и пресечь» антивоенные выступления и высказывания — «даже если внешне такие действия имеют признаки реализации конституционных прав», включая свободу мысли, слова и творчества, а также право иметь и распространять убеждения.

А в действиях граждан, которым «придается видимость конструктивного выражения позиции», статья позволяет выявлять «факты направленности» на «дискредитацию армии и решений, касающихся СВО», решил суд.

Напомним, административная статья о «дискредитации» была принята Госдумой через восемь дней после начала СВО в Украине и предусматривает штрафы от 30 до 50 тыс. рублей за публичные действия, «направленные на дискредитацию» использования Вооруженных сил РФ в так называемой «специальной военной операции» (СВО). За второе аналогичное деяние в течение года можно сесть на срок до пяти лет.

Заявителей суды штрафовали за пацифистские лозунги в соцсетях и на одиночных пикетах — даже за плакаты со словом «Мир» или благодарностью «тем, кто отказался убивать и умирать»; за рисунки флагов РФ и Украины, карту России в цветах пацифистского сине-белого флага, рюкзак с надписью «Я против войны в Украине».

Авторы жалобы просили КС признать, что статья о «дискредитации» нарушает более десятка статей Конституции, в том числе, о праве на свободу совести, мысли и слова, свободу собраний и запрете на установление какой-либо идеологии – государственной или обязательной. Кроме того, они жаловались на дискриминацию, поскольку штрафы предусмотрены исключительно за антивоенную критику.

В жалобах говорилось, что называть войной «контртеррористическую операцию в Чечне» в России не запрещено и за протесты против нее никого не преследовали, а вот в нацистской Германии за такое казнили.