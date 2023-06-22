В московских школах заменят физкультуру уроками игры в боулинг

По требованию детского омбудсмена Москвы, ссылающегося на пожелания родителей, будут внесены изменения в образовательную программу столичных школ.

Чтобы уберечь учащихся от чрезмерных физических нагрузок, ведущих к возникновению хронических заболеваний, департамент образования города принял решение заменить в учебной программе физкультуру уроками боулинга.

Для реализации постановления на модернизацию учебных заведений выделят 480 млрд рублей. На эти средства школы оборудуют кегельбанами с автоматическими линиями и дорожками. Также классы боулинга будут снабжены современной звуковой аппаратурой и барами. Реконструкция полностью пройдёт за средства муниципального бюджета. Аренда специальной обуви для боулинга будет оплачиваться учениками отдельно.

Ввиду того что не все школы успеют оборудовать соответствующими залами к началу учебного года, мэрия Москвы распорядилась составить графики посещения учащимися боулинг-клубов, расположенных наиболее близко к месту учёбы. Владельцы заведений не в праве отказать школьникам, иначе с ними расторгнут договора аренды муниципальных помещений. Все занятия также оплатит муниципальный бюджет.

– Если выяснится, что в том или ином микрорайоне, например, в Новой Москве не хватает боулинг-клубов, департамент образования выделит дополнительные средства на их создание, – заверили столичные чиновники.

Напомним, ранее стало известно, что до конца года в московских школах появится 100 полей для гольфа.

—