Amazon обвиняют в обмане миллионов людей

Федеральная торговая комиссия подала в суд на Amazon, обвинив ее в “сознательном введении в заблуждение миллионов” клиентов, заплативших за Prime. Об этом пишет The Verge.

ФТК обвиняет Amazon в использовании темных паттернов дизайна в интерфейсах веб-окон с предложениями подписаться на Prime. В частности, регулятор приводит случай, когда покупателю были четко представлены два варианта (выгодный или невыгодный), а кнопка для отказа от обоих была намеренно скрыта.

Amazon заставил клиента “пройти через ряд ненужных шагов”, пока ему все-таки удалось найти опцию отказа от подписки. На сайте Amazons marketplace, а также в других сервисах IT-гиганта встречались окна, в которых использовались аналогичные уловки. Amazon обманом заставлял пользователей подписываться на регулярные услуги без их согласия. Это не только приводило людей в расстройство, но и стоило им больших денег.

Лина Хан, председатель FTC, заявила, что подобные манипуляции вредят как потребителям, так и бизнесу. Amazon проигнорировал предупреждения регулятора и продолжил использовать проблемный дизайн своих услуг. Теперь компании грозит штраф. По данным The Verge, его размер неизвестен.