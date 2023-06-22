 

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах

22.06.2023, 8:41, Разное
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Дом в Староконюшенном переулке Москвы, что близ Арбата, был построен прадедом и тезкой актера – архитектором, меценатом, владельцем ресторана “Славянский базар” Александром Пороховщиковым. В 1871-м его возвели из бревен как образец русского зодчества и даже возили на Всемирную выставку в Париж.

Потом дом стал сдаваться внаем. Например, в начале XX века тут жил философ Сергей Трубецкой. В разные годы здесь располагались магазин, библиотека, воскресная школа, педагогический музей, совет ветеранов. А в 90-х тогдашний столичный голова Юрий Лужков передал памятник архитектуры актеру Александру Пороховщикову. Чтобы найти миллионы на реставрацию аварийного особняка, власти позволили на прилегающем участке построить небольшой клубный дом.

Но счастливая жизнь в доме была недолгой. В 2012 году знаменитый артист попал в больницу с инсультом. Там у актера диагностировали ишемическую болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных и мозговых артерий, тромбоз ушка левого предсердия и нарушения ритма сердца. А вскоре на фоне многолетнего сахарного диабета развилась гангрена и Пороховщикову ампутировали ступню.

Его жена Ирина, которая была младше на 23 года, почему-то решила, что Пороховщиков умирает. Она позвонила подруге и попросила забрать собаку: “Если со мной что-то случится”. В тот же вечер и случилось – бездыханное тело покончившей с собой Ирины нашли на втором этаже. Рядом – записка: “Жить без Саши не могу и не буду”.

Актеру о трагедии в его доме не сообщали – не хотели волновать. А спустя месяц и его самого не стало… О смерти любимой супруги он так и не узнал. Поскольку наследницей Пороховщикова по завещанию являлась его супруга, которая скончалась раньше, а иных наследников первой очереди у него не осталось, имущество получил единокровный брат Шалва Барабадзе, живший в Грузии. С которым Пороховщиков, впрочем, никогда в жизни не виделся. А особняк Пороховщикова наследовать и завещать было нельзя – актер арендовал его у города.

Стоящий 12-й год без хозяина дом стремительно разрушается. Началось обрушение отреставрированного декора, рассохлись оконные рамы, покрылись пылью стекла, треснули каменные ступени… Знаменитый дом медленно умирает.


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