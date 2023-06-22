 

Стало известно, на сколько изменилась инфляция в России с начала года

22.06.2023, 8:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Инфляция в РФ с января этого года составила 2,61%. Как пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков Росстата, в годовом выражении этот показатель составляет 3,04%.

С 14 по 19 июня она замедлилась до 0,02%. В РФ в первой половине месяца (с 6-го по 13-е) инфляция составила всего 0,05%. В статье говорится, что за прошедшую неделю этот показатель снизился на 0,03%. Уровень инфляции в РФ с 14 по 19 июня 2023 года составляет 0,02%. С начала июня индекс потребительских цен в РФ вырос на 0,22%, а с января – на 2,61%. В статье делается вывод, что годовой уровень инфляции в РФ на 19 июня 2023 года составил 3,04%.

Максим Орешкин, помощник президента России, заявил 16 июня, что РФ справилась с инфляцией. В первой половине месяца рост потребительских цен на российском рынке достиг 2,9%. Инфляция также является “самым большим риском для крупных покупок”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Обстрел Чонгарского моста

22.06 / Подставила подругу: разболтавшаяся Вайкуле раскрыла секрет Пугачевой

22.06 / Орбакайте спровоцировала слухи о связи с Сафоновым новым сообщением

22.06 / В московских школах заменят физкультуру уроками игры в боулинг

22.06 / Amazon обвиняют в обмане миллионов людей

22.06 / “Думал, что жизнь закончилась” – известный актер хотел покончить с собой из-за любви

22.06 / Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах

22.06 / Мнение: Катастрофа имени «доктора Лизы»

22.06 / Ученые готовятся встречать представителей внеземных цивилизаций

22.06 / “Ариадне можно посочувствовать” – Волочкову пожурили за публичные разборки с дочерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика