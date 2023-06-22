Стало известно, на сколько изменилась инфляция в России с начала года

Инфляция в РФ с января этого года составила 2,61%. Как пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков Росстата, в годовом выражении этот показатель составляет 3,04%.

С 14 по 19 июня она замедлилась до 0,02%. В РФ в первой половине месяца (с 6-го по 13-е) инфляция составила всего 0,05%. В статье говорится, что за прошедшую неделю этот показатель снизился на 0,03%. Уровень инфляции в РФ с 14 по 19 июня 2023 года составляет 0,02%. С начала июня индекс потребительских цен в РФ вырос на 0,22%, а с января – на 2,61%. В статье делается вывод, что годовой уровень инфляции в РФ на 19 июня 2023 года составил 3,04%.

Максим Орешкин, помощник президента России, заявил 16 июня, что РФ справилась с инфляцией. В первой половине месяца рост потребительских цен на российском рынке достиг 2,9%. Инфляция также является “самым большим риском для крупных покупок”.