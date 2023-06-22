Мнение: Катастрофа имени «доктора Лизы»

Вспомнили сегодня по случаю приговора командиру экипажа «Суперджета» и о еще одной резонансной авиакатастрофе недавнего времени – в небе над Сочи в самом конце 2016 года, когда погибли «доктор Лиза» и Хор имени Александрова почти в полном составе. Все они летели, как мы помним, в Сирию – «морально поддерживать» тамошний «ограниченный воинский контингент» (про который мы по сию пору не имеем ни малейшего понятия – зачем они и что там, собственно, делают; что-то похожее на «победу», которую как бы ждут все по результатам «СВО», но никто точно не знает, в чем она должна заключаться).

Вот гибель Ту-154, упавшего в море почти сразу после взлета – еще один, совсем уж, казалось бы, очевидный пример государственного вранья в особо крупных размерах при «расследовании» авиакатастроф. Вспомним – почти сразу после того, как было объявлено об этой жуткой аварии, пошли сообщения, что причиной стал… элементарный перегруз. У РФ и тогда (не говоря уж про «сейчас») было очень мало способов иметь хоть какое-то сообщение с «военной базой Хмеймим» в Сирии (собственно, уже поэтому сама тогдашняя «операция в Сирии» была и остается абсолютно бестолковой и обреченной на уползание с побитой мордой авантюрой). Гражданские грузы еще как-то можно было отправлять морем, но перебрасывать военные – это была постоянная головная боль.

Однако – ходили слухи – отечественные геополитики «нашли выход»: они закидывали необходимые военные грузы «для Хмеймима», пользуясь любой оказией. Полет вполне гражданского (не военного!) самолета с самой что ни на есть гражданской миссией (спеть и сплясать) – и был одной из таких «оказий». То есть самолет забили грузом буквально под завязку. Он еле-еле взлетел… но тут же упал в море.

Казалось бы, конфуз. Особенно для суда. С одной стороны, ежу понятно, что самолет упал из-за перегруза, с другой – признать такое отечественным геополитикам было, как они считали, «никак нельзя», это ж ведь все равно что объявить на весь мир, что РФ тайно таскает что-то в Сирию, используя гражданские борты!

Но выход был найден! Какой? Ну, вы угадали: причиной катастрофы была признана, конечно же… ошибка экипажа, что же еще. «Расследователи» из СК РФ, не стесняясь, лопотали какой-то совсем уж откровенный бред – типа того, что летчики «перепутали педали». Что характерно – публика опять всё схавала абсолютно равнодушно. Хотя уж в данном-то случае все вообще было прозрачно как слеза…

Почему так происходит? Главная причина – совок, в котором мы все продолжаем жить как ни в чем ни бывало, потому что он – в нас, с его главным лагерным принципом: “Умри ты сегодня, а я завтра”.