 

“Ариадне можно посочувствовать” – Волочкову пожурили за публичные разборки с дочерью

22.06.2023, 7:25, Разное
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Вчера в микроблоге балерины всея Руси появилось новое видео. Кадры были сделаны во время фотосессии звезды в центре Москвы. Для нее она надела шикарное белое платье. Правда, в комментариях к публикации поклонники обсуждали не преображение Анастасии Волочковой, а ее отношения с единственной дочерью.

Повод для этого артистка дала сама. Дело в том, что в подписи к видео она затронула тему, которая, видимо, до сих пор не дает ей покоя. Пару недель назад блондинка сообщила, что наследница приняла решение не приглашать знаменитую маму на выпускной. И это сильно ударило по балерине, которая заявила, что Ариадна просто-напросто ей завидует.

Кажется, Анастасию Волочкову не отпускает эта тема. Поэтому под новым роликом она вновь упомянула наследницу.

“Пока моя дочь не хочет видеть меня на выпускном, где я танцевала не раз… Чтобы не отвлекала внимание от нее”, – напомнила публике артистка, заверив, что отвлечет, потому что, мол, есть, чем.

Пользователям не понравились рассуждения звезды, поэтому они пожурили ее в комментариях за публичные разборки с дочерью. Многим показалось, что звезда конкурирует со своей кровинушкой, и это, мол, странные отношения.

“Ариадне можно посочувствовать. Разве нужно соревноваться с дочерью? Какая глупость! Вы бы с ней просто поговорили, а не осуждали”, – пишут россияне на странице Анастасии Волочковой.


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