Батрутдинов оказался на грани выживания из-за соблазнивших его Воли и Утяшевой

Идея необычного шоу пришла в головы Воле и Утяшевой после того, как они застряли на машине в кишащей змеями и скорпионами пустыне Арабских Эмиратов, оставшись к тому же без мобильной связи. Выживанию в экстремальных условиях и посвящен их проект. Причем это первое шоу, в котором Воля и Утяшева, состоящие с 2012 года в браке, снимались вместе.

“Мы всю жизнь находимся в противоположных командах, – улыбается Ляйсан. – Паша в команде “Мечтаю поправиться”, а я, напротив в команде “Мечтаю похудеть”. Это обречено! И в этом проекте мы тоже будем по разные стороны баррикад”.

Среди участников проекта – Тимур Батрутдинов. “Мы уговаривали его с двух сторон – и Павел, и я, – признается Утяшева. – У него было еще три предложения, но он выбрал наше реалити, в котором надо было выживать и бороться за приз в 10 миллионов”.

В арабской пустыне экстремальные температуры – до 60 градусов жары. “Нам посоветовали местные пить подсоленную воду и ни в коем случаем не раздеваться, чтобы одежда сохраняла собственную температуру тела”, – делится опытом Утяшева.

А вот о жилье в Эмиратах Воля и Утяшева, как многие их коллеги, не думают. “Мы находились там по долгу службы, поснимались, и хватит”, – улыбается Павел.