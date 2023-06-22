Все больше квартир продается по переуступке

По итогам мая на столичном рынке новостроек было заключено 726 сделок по переуступке квартиры от одного физического лица другому. Всего за месяц данный показатель увеличился на 20%.

Аномально высокое количество сделок – 159 – зафиксировано в ЖК “Ривер Парк” от застройщика Aeon в районе Нагатинский Затон. Для сравнения, за месяц здесь было зарегистрировано всего 26 ДДУ.

В ЖК “Полярная 25” от ГК “ПИК” в Южном Медведково по переуступке реализовано 46 квартир, по ДДУ – 39. В квартале “Руставели 14” от того же застройщика по переуступке продано 17 квартир.

Сделки по переуступке привлекательны тем, что позволяют купить квартиру в стартовавшем два-три года назад ЖК по более выгодной цене, чем у застройщика.

Многие застройщики ограничивают сделки по переуступке, прописывая дополнительные условия в ДДУ. Чаще всего продавец просто должен уведомить компанию после регистрации договора переуступки. Но иногда застройщик разрешает осуществлять переуступку лишь с его письменного согласия. Последнее, если ДДУ уже полностью оплачен, нарушает нормы 214-ФЗ.