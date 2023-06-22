 

Все больше квартир продается по переуступке

22.06.2023, 6:08, Новости дня
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По итогам мая на столичном рынке новостроек было заключено 726 сделок по переуступке квартиры от одного физического лица другому. Всего за месяц данный показатель увеличился на 20%.

Аномально высокое количество сделок – 159 – зафиксировано в ЖК “Ривер Парк” от застройщика Aeon в районе Нагатинский Затон. Для сравнения, за месяц здесь было зарегистрировано всего 26 ДДУ.

В ЖК “Полярная 25” от ГК “ПИК” в Южном Медведково по переуступке реализовано 46 квартир, по ДДУ – 39. В квартале “Руставели 14” от того же застройщика по переуступке продано 17 квартир.

Сделки по переуступке привлекательны тем, что позволяют купить квартиру в стартовавшем два-три года назад ЖК по более выгодной цене, чем у застройщика.

Многие застройщики ограничивают сделки по переуступке, прописывая дополнительные условия в ДДУ. Чаще всего продавец просто должен уведомить компанию после регистрации договора переуступки. Но иногда застройщик разрешает осуществлять переуступку лишь с его письменного согласия. Последнее, если ДДУ уже полностью оплачен, нарушает нормы 214-ФЗ.


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