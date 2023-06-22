 

Мнение: Путин и танки

22.06.2023, 4:35, Разное
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Президент России принял выпускников военных вызов и академий.

После приема Владимиру Путину подарили авиационные часы.

А еще президент ответил на вопрос «о ситуации на фронте». И сказал:

– Наши мужики «наколотили» 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа… Мам есть и «Леопарды», есть и французская колёсная бронетехника, американские бронемашины – всё есть. Горят за милую душу (отсюда).

О таких сокрушительных успехах в ликвидации украинской бронетехники даже минобороны скромно не рассказывало.

Я правильно понял президента России, что у Украины практически не осталось бронетехники? Мужики «наколотили»?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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