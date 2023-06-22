Мнение: Путин и танки
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент России принял выпускников военных вызов и академий.
После приема Владимиру Путину подарили авиационные часы.
А еще президент ответил на вопрос «о ситуации на фронте». И сказал:
– Наши мужики «наколотили» 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа… Мам есть и «Леопарды», есть и французская колёсная бронетехника, американские бронемашины – всё есть. Горят за милую душу (отсюда).
О таких сокрушительных успехах в ликвидации украинской бронетехники даже минобороны скромно не рассказывало.
Я правильно понял президента России, что у Украины практически не осталось бронетехники? Мужики «наколотили»?
Фотографии отсюда и отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет