 

Парапланеристы увидели египетские пирамиды с другого ракурса

22.06.2023, 3:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У парапланеристов и поклонников этого вида спорта впервые появилась возможность увидеть египетские пирамиды с другого ракурса. Как передаёт NTD, полёты на параплане проходят на высоте 200 метров. На мероприятие пригласили египетских и бразильских пилотов.

Увидеть египетские пирамиды с другого ракурса — такая возможность впервые появилась у парапланеристов и поклонников этого вида спорта. Полёты на параплане проходят на высоте 200 метров. На мероприятие пригласили египетских и бразильских пилотов.

ПАРАПЛАНЕРИСТ ИЗ БРАЗИЛИИ: Для меня и моих друзей из Бразилии оказаться здесь — это как мечта. Мы счастливы, потому что в этот прекрасный день осуществляется наше желание — пролететь над пирамидами.

Мероприятие продлится почти две недели.

САМЕХ МЕБЕР, организатор: Парапланеристы посетят три места: полетают над пирамидами, потом мы отправимся в Луксор, а затем на курорт Марса-эль-Алам.

Этот вид спорта для Египта относительно новый. Местная компания организует соревнования. Ближайшие запланированы на октябрь. Они пройдут в Луксоре на берегу Нила, на побережье Красного моря и в провинции Эль-Файюм, где парапланеристы будут летать над песчаными дюнами.

Дата выхода в эфир 20 июля 2023 года. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Российское общество в соответствии с Конституцией обязано поддерживать «спецоперацию» в Украине

22.06 / Все больше квартир продается по переуступке

22.06 / Ученые рассказали о влиянии дневного сна на работу мозга

22.06 / На Павелецкой набережной закончился капремонт

21.06 / В Люблине построят дом на 277 квартир по программе реновации

21.06 / “Человеческая просьба”: О чем молила разрыдавшаяся Блиновская на очередном судебном заседании

21.06 / Наргиз обругала собравшуюся в Ташкент Дубцову: Чего *** прется?

21.06 / В Лефортове возведут дом на 176 квартир по программе реновации

21.06 / “Давайте”: Тодоренко пригласила поклонников на страницу своего критика

21.06 / Андрей Воробьев в Зарайском кремле встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским и прихожанами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика