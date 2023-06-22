 

“Это вообще нормально?” – Долина удивила снимком с молодым брюнетом

22.06.2023, 3:35, Разное
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Сегодня внешнему виду Ларисы Долиной можно только позавидовать. В свои 67 певица умудряется сохранять привлекательность и выглядит намного моложе свои лет. Пока одни не перестают восхищаться яркими образами артистки, другие ругают звезду за экстравагантные наряды, которые якобы не соответствуют ее возрасту.

Впрочем, саму Долину мнение недоброжелателей, судя по всему, не беспокоит. За последние пару лет певица избавилась от лишних килограммов, сильно преобразилась и начала позволять себе одеваться более откровенно. Неудивительно, что после таких внешних трансформаций знаменитость постоянно находится в центре внимания. Особенно, если рядом с ней вдруг оказывает какой-нибудь обворожительный красавец.

На днях в блоге Ларисы Долиной появились кадры, которые взбудоражили общественность. Певица опубликовала фото с дизайнером Джемалом Махмудовым и поздравила его с днем рождения. Снимок артистки с молодым брюнетом не на шутку удивил поклонников. Многих смутила необычная деталь в образе спутника знаменитости.

Дизайнер облачился в черные брюки и футболку. В этом простом наряде пользователей привлек белый элемент на воротнике, напоминающий колоратку, которая является атрибутом облачения священников. Если одних образ молодого человека повеселил, то другие были настроены не так позитивно и отчитали его в комментариях. “Это вообще нормально? Зачем колоратку прицепил?”, “Парня понесло, причем не туда”, – цитирует пользователей Экспресс-газета.


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