“Я бы хотела знать, сколько осталось”: как изменилась жизнь победившей рак Крючковой

В 2015 году знаменитая актриса случайно узнала о наличии у себя онкологии. А помог ей в этом любимый кот, который то и дело ложился ей на грудь. Светлана Крючкова прошла обследование и выяснила, что в ее легких опухоль.

Услышав страшный диагноз, артистка опустила руки и даже стала готовить себя к прощанию с этим миром. К счастью, близкие люди уговорили ее поехать на лечение в Германию. И ей удалось победить рак! Вот уже восемь лет у актрисы ремиссия. В недавнем интервью, она рассказала, как изменилась ее жизнь после лечения.

Светлана Крючкова после пережитого, как оказалось, начала задаваться философскими вопросами. “Я бы хотела знать, сколько осталось времени, но его немного”, – рассуждает звезда. Вместе с тем она начала наслаждаться жизнью и старается не отказывать себе в удовольствиях, несмотря на то, что у нее из-за онкологии появились ограничения.

К примеру, известная блондинка не отказывается от любимых блюд: есть борщ, картошку, котлеты тогда, когда ей этого хочется.

“А зачем сейчас еще ограничивать? Я с того света встала, знаете? Когда встаешь с того света, думаешь: “Плевать! Такой ты, сякой. Ты живой и слава богу!“ — призналась в разговоре с Пятым каналом артистка.

В общем, звезда пересмотрела свое отношение к жизни. А также решила не тратить время в пустую. Светлана Крючкова продолжает выступать в театре, проводит поэтические вечера и встречается только с поистине важными людьми.