 

Мнение: О прощании с очень важным… Это π-ц?

22.06.2023, 3:05, Разное
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К тому всё шло, но не хотелось верить. А придётся. Опять стало реальным прежде немыслимое, и теперь эта новая, ещё более мрачная реальность касается всех и каждого.

В общем, шаг за шагом, день за днём — пришли.

Пришли ровно к тому, от чего попытались уйти когда-то. Не получилось. И теперь, похоже, что-то важное утрачено надолго, если не навсегда.

Свобода мысли и свобода слова, например.

Конституционный суд РФ, отклонив жалобы более десяти заявителей, отказался признать неконституционной ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии. Напротив, он посчитал, что ответственность за это деяние, которому нет чёткого определения в законодательстве, не только законна, но и необходима.

Согласно определению суда, действие этой статьи «не может вызывать сомнения с точки зрения конституционности», поскольку военные действия направлены «на защиту интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности», а вот публичные негативные оценки действий армии могут «снижать решительность и эффективность выполнения Вооружёнными Силами… поставленных задач, мотивированность военнослужащих и тем самым… содействовать силам, противостоящим интересам Российской Федерации и её граждан». При этом #суд счёл, что «государство… как гарант и средство обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, [само по себе] является конституционной ценностью, подлежащей уважению и защите гражданами». Соответственно, «законодатель вправе и обязан осуществить … установить юридическую ответственность, с тем чтобы не допустить и пресечь действия, посягающие на … охраняемые Конституцией РФ ценности, даже если внешне такие действия имеют признаки реализации конституционных прав» на свободу мысли слова, право иметь и распространять убеждения и действовать сообразно с ними.

Более того, «принятые государственными органами… решения и меры не могут быть произвольно, исключительно на основе субъективной оценки и восприятия поставлены под сомнение с точки зрения их направленности на защиту интересов Российской Федерации и её граждан». В то же время суд считает, что статья о дискредитации не мешает «указывать на наличие недостатков» в деятельности Вооружённых сил, «если это не сопряжено с произвольным отрицанием конституционно-предопределенных характера, целей и задач данной деятельности и основывается на открытой достоверной информации». По мнению суда, «разрешение вопроса о том, были ли конкретные публичные действия лица направлены именно на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ в рамках специальной военной операции… предполагает оценку фактических обстоятельств их совершения…, в том числе с точки зрения того, имеют они под собой реальную фактическую основу или же базируются на субъективном мнении и восприятии, оценочных суждениях и недостоверных фактах».

В сухом остатке:
1. Государство является конституционной ценностью более высокого порядка, чем охраняемые Конституцией права и свободы человека и гражданина.
2. Государство всегда право, любые сомнения в этом подрывают основы конституционного строя, а публичное их (сомнений) выражение является правонарушением, посягающим на на правопорядок, общественный порядок и безопасность.
3. Государство само устанавливает, какая информация является достоверной, а оценки — верными и объективными, поэтому использование иных источников информации и выражение на их основе личных оценочных суждений, противоречащих или не вполне соответствующих официальной государственной позиции, является актом содействия силам, противостоящим интересам страны и её граждан, то есть деянием, влекущим ответственность.
4. Гражданин обязан всегда и во всём поддерживать государство, а публичный отказ в такой поддержке или публичное выражение его действиям тоже является правонарушением.
5. Гражданин, конечно же, может придерживаться тех или иных убеждений и действовать в соответствии с ними, но ровно до тех пор, пока он помалкивает в тряпочку и сидит дома. А лучше бы ему вообще принять «единственно верное мнение» государства как своё собственное, иначе…

Come back in USSR!

А за недостаточно восторженный образ мыслей как скоро станут наказывать?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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