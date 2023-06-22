Мнение: Причины аварии строго засекречены!



Пилот-испытатель Александр Яблонцев

Ну и да, раз уж появился повод – давайте вспомним ту, самую первую катастрофу новорожденного Суперджета. Я о ней писал:

Тайна гибели “Суперджета” в Индонезии

И все-таки – шила в мешке не утаишь! Правда выйдет наружу, как ее ни прячь. Обсуждение в предыдущем посте позволило сформулировать полноценную версию, отчего же, все-таки, разбился наш самолет.

Итак, в начале мая с.г. “Суперджет” совершал так называемый “демонстрационный полет” перед потенциальными покупателями в Индонезии. Самолет налетел на гору и взорвался – все погибли. Когда стали выяснять причины – оказалось, что пилот самолета по ходу полета зачем-то запросил у диспетчера разрешения снизиться до опасной высоты, диспетчер зачем-то разрешил снижение. Самолет снизился ниже высоты гор – и в условиях плохой видимости на гору и налетел.

Умные циники с самого начала, когда еще ничего не было ясно, уверенно заявляли, что виновником катастрофы объявят пилота. Посмертно повесят на него всех собак – и дело с концом. Почему? Да потому что, – отвечали умные циники, – что у нас ВО ВСЕХ аэрокатастрофах ВСЕГДА виноваты пилоты. Иначе было бы, дескать, слишком невыгодно для владельцев авиакомпаний.

Как ни странно, циники и тут оказались правы. В катастрофе-таки обвинили пилота Яблонцев – мол он, как дурак, снизился да стал вилять между горными пиками, Чкаловым, что ли, себя вообразил… И всем плевать, что Яблонцев – чуть ли не самый заслуженный и опытный летчик-испытатель России, что он этот суперджет обкатывал, знал о нем всё… Виноват, и дело с концом. Ну, в самом деле: а как иначе объяснить это опасное снижение в горной местности? Только тем, что пилот временно потерял голову, повел себя, как мальчишка!

Однако недавнее, прошлой недели, “летное происшествие” с другим Суперджетом – на этот раз не “выставочным”, а рейсовым, совершавшим плановый перевоз пассажиров по маршруту Казань-Москва – проливает новый свет на трагедию в Индонезии. Как стало известно, на борту аэрофлотовского “Суперджета” произошла разгерметизация – и из-за этого борт снизился до высоты 3 тыс. м, на которой и прошел почти весь путь до Москвы. Вот более подробное изложение событий, данное “Новой Газетой”.

Обратим внимание на этот факт! Суперджет “Аэрофлота” сделал что? СНИЗИЛСЯ! Из-за чего? Из-за внезапной РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ!! Так почему бы не предположить, что на борту “образцового” Суперджета в Индонезии произошло то же самое? Может быть так, что в в самой конструкции “суперджета” есть какая-то недоработка или ошибка, провоцирующая такие вот внезапные нарушения герметизации кабины пилотов?

Тогда становится понятно, почему опытный летчик Яблонцев ВДРУГ пошел на опасное снижение. У него просто не оставалось выбора – управлять из разгерметизированной кабины было, видимо, рискованно. Но почему он не сообщил об аварии наземным службам? Тоже понятно – берег, как он это понимал, “честь мундира”; надеялся справиться самостоятельно – посадить самолет, а там уж, типа, “механики разберутся”.

Словом, получается, что пилотов и пассажиров шедшего из Казани суперджета спасло только то, что на всем маршруте между Казанью и Москвой нет никаких высоких гор и даже холмов. Одно слово – Великорусская равнина! Так что они снизились благополучно. И долетели. Чего к сожалению, не скажешь о Яблонцеве и его пассажирах.

UPD. Правда, факт разгерметизации кабины пилотов непременно должен был бы отразиться в переговорах пилотов между собой. Не так ли, друзья? Значит, гипотезу элементарно проверить – надо только послушать запись переговоров, сохранившуюся на “черном ящике”! Ура!

Так-то оно так, но вот незадача: содержание “черного ящика”, в частности, переговоры в кабине пилотов, строго засекречены. По соглашению между правительствами РФ и Индонезии. Так что тссс! Государственная тайна (2012)