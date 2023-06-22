 

На Павелецкой набережной закончился капремонт

22.06.2023, 2:22, Новости дня
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Власти российской столицы продолжают работы по ремонту и благоустройству важных общественных пространств города: дворов, парков, скверов, улиц, участков около транспортно-пересадочных пунктов, набережных и других.

Набережным уделяется особое внимание, ведь это излюбленные места прогулок жителей и гостей Москвы. Очень важно обеспечить для жителей комфортные и безопасные условия отдыха. Плановый ремонт набережных проводится на регулярной основе, капитальный – при необходимости.

К примеру, на Павелецкой набережной Москвы капитальный ремонт уже подошел к концу. Специалисты комплекса городского хозяйства проводили ремонт в дневное время, привлекли минимальное количество техники.

Примечательно, что в ходе благоустройства дорожное движение на Павелецкой набережной не было остановлено. Для пешеходов же были организованы удобные и безопасные проходы.

О завершении капитального ремонта набережной рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков.

“Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости – капитальный. В этом году обновили Павелецкую набережную. Капремонт сооружения был необходим из-за разрушения гранитной облицовки и необходимости замены швов между плитами”, – отметил чиновник.

В ходе капремонта специалистам удалось привести в порядок карнизы и гранитную облицовку Павелецкой набережной. Кроме того, они установили в проектное положение блоки парапета, некоторые заменили.

Вместо поврежденных чугунных элементов ограждения на набережной появились новые. Также в ходе благоустройства удалось провести расшивку швов гранитной облицовки.

Ранее “Дни.ру” рассказывали, как власти Москвы намерены благоустроить территории около транспортных объектов в 2023 году. Сегодня в работе специалистов комплекса городского хозяйства находится62 участка.

За последние годы удалось реализовать проекты на367 территориях, которые охватывают более чем 60 процентов станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.


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