Рупор кремлевской пропаганды: О мотивации

Военкор Александр Харченко о мотивации.

О мотивации

Я часто говорил, что нашим войскам не хватает мотивации. Но тут случился контрнаступ ВСУ и российские войска демонстрируют чудеса стойкости. В попытке исправить положение, украинцы даже стали бить "химарсами" по окопам, но пехота все равно стоит насмерть. Почему же так произошло, и что не учли НАТОвские советники?

Русский солдат во все времена воевал героически, но выкладывался на полную только тогда, когда он мог ответить на простой вопрос – "зачем"? "Харьковская перегруппировка" случилась по большей части из-за того, что в батальонах уже не оставалось людей, а их продолжали посылать в атаку. На вопрос "зачем все это нужно" ответить могли не только лишь все.

Да, нам влепили оплеуху, но мы наконец-то пересмотрели подход к этой войне и впервые поставили понятные задачи. С октября месяца части стояли и готовились встречать наступление противника. Простому солдату стало чуть проще воевать. Он осознал, что зарывается для того, чтобы выжить и не пустить украинцев в Крым.

Контрнаступление ВСУ готовили генералы НАТО. Они сопоставили силы и средства, расставили макеты на карте, но пока ничего не вышло. Почему так? Заокеанские стратеги относятся к бойцам на поле боя как к юнитам в компьютерной игре. Стратегия была проста и понятна… насыщаем войска НАТОвской техникой, отвлекаем в Белгороде, бьём по Кремлю и прорываемся в Запорожье.

Увидев атаку беспилотников на Кремль, русский мужик офигел. "Эти пи…ры по Москве стрелять вздумали!" После захода на Белгородчину наши бойцы закатали рукава. "Щас мы покажем этим оккупантам!" Ну а когда на поле боя выехла НАТОвская техника с фашисткими крестами, то русский мужик схватил РПГ и стал безжалостно жечь зарубежные бронемашины.

А все почему? Да потому, что многие десятки лет нам вдалбливали в голову, что с Запада придут НАТОвские полчища и их надо будет встречать, чтобы защитить свою землю. Согласитесь, что воевать против украинской армии и НАТО – это две большие разницы. Так вот сейчас наши бойцы чётко осознают, что воюют против прокси-армии НАТО, для того, чтобы "леопарды" не катались по Москве. Впитанные с молоком матери нарративы наконец-то заработали, и у нас появилась мотивация. Заморским генералам этого не понять, они не чувствуют региональных особенностей. Но и нам надо начать работать с мотивацией. Ведь нам ещё наступать… а для этого нужно ещё чуть докрутить идеологическую составляющую.

Александр Харченко

https://t.me/bayraktar1070/1291 – цинк

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