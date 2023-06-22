Травяные очищающие чаи и компоты: диета для красивой кожи

При появлении проблем с кожей лица необходимо задуматься о правильном питании и изменении своих пищевых привычек. Прыщи и воспаления кожи являются следствием накопившихся в организме токсинов. Изменения в работе кишечника приводят к застою токсических веществ, которые не выводятся из организма, а попадают в кровь и лимфу. Нарушение работы легких и почек приводит к выделению вредных веществ через кожу. Следовательно, необходимо пересмотреть свои пищевые привычки, чтобы снять такую нагрузку с кожи.

Питайтесь правильно, чтобы кожа сияла здоровьем

Сбалансированное и здоровое питание благотворно влияет на состояние кожных покровов. Откажитесь от животных жиров, сладостей, выпечки. Это поможет улучшить цвет лица и уменьшить воспаления. Употребляйте больше фруктов, овощей, зелени и орехов, содержащих витамины A, C, E и цинк. Эти вещества сделают кожу ее более упругой и эластичной.

Не следует забывать и о балансе углеводов и белков, чтобы сохранить кожу привлекательной и здоровой:

Овощи являются основой здоровой диеты. В зелени содержатся антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами. Фрукты – это источник минералов и витаминов. Орехи богаты витаминами группы B и полезными жирами.

Важно понимать, что здоровое питание полезно не только для кожных покровов, но и для здоровья в целом. Сбалансированный рацион поможет выглядеть привлекательнее и чувствовать себя бодрее.

От жирных, соленых и острых блюд придется отказаться

Сделать это необходимо, если вы хотите, чтобы кожа лица была эластичной, упругой, здоровой и привлекательной. В жирных продуктах содержится огромное количество животных жиров, вызывающих нарушение обмена веществ. Чем это чревато? Прежде всего жирная пища вызывает проблемы с пищеварительной системой и появление воспалений, акне и морщин на коже.

Соленые блюда задерживают жидкость в организме, что приводит к отекам. Бесспорно, это ухудшает внешний вид, но, кроме того, может стать причиной различных заболеваний.

Не секрет, что многие люди любят острые блюда, которые щедро сдобрены перцем, имбирем и прочими пряностями, способными вызывать раздражение кожи. Откажитесь от них, и кожа вам будет благодарна.

Кисломолочные продукты должны быть в вашем рационе

Это полезный источник кальция и белка, в котором нуждается наша кожа. Белок способствует ее регенерации, а кальций укрепляет структуру. Как показали последние исследования, кисломолочные продукты уменьшают воспалительные процессы в коже.

Не стоит ограничиваться употреблением таких хорошо известных и многими любимых продуктов, как кефир, творог, йогурт. К примеру, в ацидофилине содержатся полезные бактерии, помогающие остановить развитие акне.

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Употребляйте больше жидкости

О важности употребления жидкости сказано и написано немало, однако мы считаем необходимым снова затронуть этот вопрос. Очищенная вода способствует выведению из организма токсинов и шлаков, улучшает циркуляцию крови. Тем самым она предотвращает развитие воспалений и высыпаний на коже.

Употребляя в день примерно 8 стаканов воды, вы очень скоро заметите улучшение состояние кожи лица. При этом не следует забывать, что вода не является единственным источником жидкости. Ее баланс помогают поддерживать фрукты и овощи – арбузы и апельсины, томаты и огурцы, травяные и зеленый чай, соки и компоты.

Учитесь готовить правильно

Важно уметь готовить не только вкусно. Пища должна быть полезной для здоровья. Подобный подход к ее приготовлению помогает избежать проблем с кожей, включая акне и морщины. Необходимо знать, что некоторые продукты, к примеру шоколад, способствуют появлению воспалений и высыпаний на коже. Чтобы сохранить ее здоровой, необходимо не только правильно выбирать продукты, но и готовить их так, чтобы они не наносили вреда здоровью.

К примеру, жареная пища повышает уровень глюкозы в крови и нарушает баланс гормонов, что вызывает появление прыщей. Поэтому отдавайте предпочтение другим полезным методам приготовления продуктов – запеканию, варке, тушению. И еще, чтобы пища была максимально полезной, сократите потребление сахара и соли. Поверьте, вкус ваших блюд от этого только выиграет.

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Диета для очищения кожи

Теперь, когда вам стали понятны основные принципы питания для здоровья кожи, мы хотим познакомить вас с диетой для ее очищения. Разработал ее почти 20 лет назад Джон Пегано – доктор из США. Он утверждает, что нарушения в работе кишечника обусловлены употреблением большого количества углеводов, алкоголя, кофеина, приемом антибиотиков, кортикостероидов, гормональных препаратов и вредных веществ, присутствующих во многих современных напитках и продуктах питания.

Кроме того, нарушить работу кишечника могут инфекционные заболевания. Эта диета может заинтересовать людей, которые потребляют много жирной и острой пищи, часто пребывают в стрессовом состоянии и страдают от запоров.

Диета Джона Пегано включает нескольких этапов:

очищение внутреннее; питательный и очищающий рацион; употребление соков, компотов, фиточаев; восстановление позвоночника; использование для очищения наружных лечебных средств.

Несмотря на то что диета разработана врачом, прежде чем пройти ее этапы, необходимо проконсультироваться со своим лечащим доктором.

Этапы диеты

Теперь расскажем о том, какие этапы вам предстоит пройти, если вы решите оздоровить свою кожу. Они довольно просты, но следует строго соблюдать очередность.

Первый этап

Он направлен на внутреннее очищение, в котором нуждается организм. Для этого можно использовать гидроколонотерапию или клизмы.

В течение трех дней следует выдержать яблочную, виноградную либо цитрусовую монодиету. Можно использовать и пятидневную мультифруктовую диету.

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В дальнейшем внимательно следите за стулом и 2-3 раза в течение дня принимайте оливковое масло по чайной ложечке.

Второй и третий этапы

Они очищающие, но с питательным рационом и фиточаями:

в день необходимо выпивать 6-8 стаканов очищенной воды; разбавленный водой лимонный сок в соотношении 1:2 с добавлением небольшого количества натурального меда; свежевыжатые соки из фруктов (предпочтительнее из грейпфрутов, груш, апельсинов, ананаса, винограда); овощные соки свежевыжатые (используйте свеклу, морковь, лук, петрушку); очищающие травяные чаи (Пегано рекомендует заваривать сафлору, ромашку, кору вяза скользкого); компоты из свежих или сухофруктов.

На втором этапе не следует употреблять кофе, алкоголь, томатный сок, газированные напитки, копченые и жареные блюда, мороженое и выпечку, молочные коктейли, фастфуд и чипсы.

Что необходимо есть

Пегано рекомендует включать в рацион:

овощи в свежем виде (свекла, репа, брокколи и т. п.); свежие фрукты (персики и яблоки, сливы и абрикосы); продукты, содержащие витамин В (овес, ростки пшеницы, пивные дрожжи, ячмень, ржаной хлеб, соевое молоко, желтки яиц, мед); миндальное молоко и миндаль; козье и коровье молоко, кефир, йогурт, простоквашу, пахту (в ежедневном рационе доля этих продуктов должна составлять не менее 30%); куриное мясо и баранина, рыба; каши на воде из гречки и пшена; отруби.

Четвертый этап

Этот этап вас может ввести в заблуждение. Он подразумевает восстановление позвоночника. Кто-то спросит: «А при чем тут позвоночник?» Дело в том, что даже единственный диск, который выбивается из общей линии, может ухудшить кровообращение в кишечнике, нарушив тем самым, его работу. Для проверки здоровья позвоночника и его восстановления необходимо обратиться к врачу.

Пятый этап

Самый приятный в этой диете. Он включает в себя применение лечебных и наружных средств для очищения кожи. Это и процедуры в салонах, и очищающие маски для кожи лица в домашних условиях.

Судя по отзывам, эта диета эффективна. Она позволяет в короткие сроки восстановить поврежденную кожу.