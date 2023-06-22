Мнение: Развод для именинников

Рассылает ли МТС письма счастья

Черт, не дают мне сегодня попраздновать! Но тут повод – буквально из ряда вон: я чуть было не стал жертвой феноменального по наглости кидалова. И поводом послужило как раз то, что у меня сегодня день рождения! То есть, судя по всему, такой вот уже отработанный способ грабить именно именинников. Это называется «с особым цинизмом», если не ошибаюсь… Фу, мерзость.

Словом, дело было так. Приходит мне на почту «Поздравление от МТС». Дело обычное – мы уж давно привыкли, что всякие телефонные, банковские и прочие провайдеры прекрасно знают наши ДР и всегда роботы рассылают от их имени стандартные «поздравлялки».

Но тут было кое-что особенное: «МТС» – в своих фирменных красных цветах – не просто меня поздравлял, но и предлагал мне некую «поздравительную услугу»: если я, мол, пополню в этот день свой телефон – то компания МТС (звучат фанфары) удвоит сумму пополнения! Собственно, вот так «письмо счастья» выглядело (я сделал скриншот, он вверху).

Как видите, там одно маленькое условие: сумма будет удвоена только в том случае, если счастливый пользователь пройдет по ссылке, которая там же и приведена.

Ну – я что? Я прошел по ссылке. Мне открывается вот такое окно (кто не видит – там прямо «всё так и есть»: вводишь в «окошке» суммы от тысячи до трех – твой «счет» на телефоне пополняется на суммы от двух до шести тысяч). Я сначала скромно вписываю 1000, потом меня обуревает жадность и я пишу, что заплачу все 3 тысячи. Мне сразу – «получите 6 тысяч на счет!»

И внизу, как видите, услужливо – сразу еще окошки «введите данные вашей карты». Я чуть было не стал и их заполнять, но обратил внимание на то, что они требуют и CVC (код на обратной стороне карты). Что-то мне это не понравилось… Посмотрел на саму ссылку. Гм… Какая-то абракадабра. Где там собственно МТС? Судя по ссылке – это дорога в какое-то «облако». Чье облако? Откуда?

И я прям, знаете ли, засомневался. Понятно, что меня все, в том числе и телефонные компании, любят до безумия; но до ТАКОЙ ли степени? Вспомнил всякие советы для подобного рода случаев – и решил позвонить в Справочную МТС. Так, кое-что уточнить для очистки совести.

Позвонил 0890; и что же? Оказывается, МТС действительно мне посылало поздравление. Но – только поздравление! Денег не предлагало! Я специально уточнил – а есть ли у них вообще такая «услуга»? Оператор где-то порылся – и твердо заявил, что ничего подобного компания МТС не практикует.

Вот те на! А вот еще раз посмотрите на первый скрин: там ведь значится, что письмо прислано с адреса МТС [email protected]. Как же так?! Правда, при наведении на этот адрес курсора мыши он почему-то волшебным образом преобразуется в совсем другой какой-то адрес. Собственно, если этот «адрес отправителя» просто скопировать, то он будет выглядеть так: МТС [email protected] ([email protected])

В общем, как там в песне у Высоцкого: «Смешно, не правда ли, смешно? И вам смешно, и даже мне!» А я ведь практически поддался – вот что печалит. Только в последний момент все же проявил бдительность. А так – нетрудно понять, что бы было: мошенники получают таким образом и телефон, и полные данные карты, включая cvc – дальше лишь дело техники эту карту полностью опустошить.

И что совсем обидно – счет на телефоне, скорее всего, не пополнился бы вообще никак. Я, впрочем, не проверял.

ЛЮДИ (особенно именинники) – БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!! Я ЛЮБИЛ ВАС!