 

Распутина накричала на дочь за близость с “чурками юродивыми”: Нельзя смешивать нации!

22.06.2023, 1:05, Новости дня
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В Сети оказалось аудиосообщение Маши Распутиной, в котором певица кричит на 22-летнюю дочь Марию. Артистка осудила наследницу за близость с мужчинами, которые значительно старше, в том числе другой нации. Крайнее возмущение знаменитость продемонстрировала, когда узнала, что дочь переспала с таксистом. “Ты что, не знаешь, что такое симпатичный парень?”.

Распутина назвала мужчин, с которыми развлекается ее дочь, “ублюдками”, “чурками”, “страшилами нерусскими”, “зверьми” и “юродивыми”. Не выбирая выражений, артистка заявила, что смешанные браки приводят к дебилизму детей. “Нельзя смешивать одну нацию с другой. Это чревато. Ты поняла? У нас белая раса. Мы расены”, – отчитала певица дочь.

Голосовое сообщение Распутиной оказалось в Сети из-за подруги дочери певицы. Девушка обратилась к артистке, чтобы та разобралась со своей наследницей, которая якобы спит с ее бывшими парнями, а также предлагает интим таксисту за неимением денег на проезд.

Ранее Маша Распутина гневно высказалась о покинувших Россию артистах. Певица считает, что нужно не просто отменять концерты и увольнять таких людей, а лишать их жизни. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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