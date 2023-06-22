Хорошо проводить время за едой и употреблять разные блюда: как питаться для преодоления стресса и депрессии

В наше непростое и динамичное время очень многие люди подвергаются повышенному стрессу. И мало кто знает, что это состояние напрямую связано с нашим режимом питания. Несбалансированная диета в комплексе с малоподвижным образом жизни усиливает влияние стресса, подрывают здоровье, ухудшают общее самочувствие. Вот как и чем нужно питаться, чтобы преодолеть стрессы и подарить себе активную и счастливую жизнь.

Прямая связь между едой и стрессом

Когда вы в стрессе, ваше тело настраивает вегетативную нервную систему и активно выделяет гормоны, чтобы выдержать напряжение. Поэтому он потребляет много питательных веществ. Их недостаток может нарушить вегетативную нервную систему и препятствовать секреции гормонов, что приведет к еще большему стрессу.

Если вы будете неправильно питаться и поддерживать в себе вредные привычки, то вы быстро потеряете форму и можете даже впасть в депрессию. Наиболее вредным является несбалансированное питание (особенно вне дома), переедание и злоупотребление алкоголем. Также нельзя есть у экрана телевизора или параллельно делая что-то. Вы должны получать от еды удовольствие, наслаждаться ею.

Как правильно питаться для борьбы со стрессом

Главное, чтобы в вашем рационе все полезные вещества были сбалансированы. Нет такого понятия, как «принимать только этот продукт, остальные исключить». Например, витамины группы В (особенно В1 и В12), кальций и магний успокаивают умственное возбуждение и стабилизируют его. И наоборот, если вам его не хватает, вы станете более раздражительными и с большей вероятностью испытаете стресс.

Витамин С и белок способствуют секреции гормонов в ответ на стресс, поэтому, когда вы напряжены, вам нужно принимать много питательных веществ! Вот какие продукты каким веществом наиболее богаты:

Витамин B1: свинина, коричневый рис, угорь. Витамин B12: говяжья печень, сайра, устрицы. Кальций: сушеные креветки, молочные продукты, рапс. Магний: продукты из сои, миндаль. Витамин C : паприка, брокколи, хурма, киви, цитрусовые.

Есть также некоторые продукты, особенно полезные при стрессах. Они показаны тем, у кого напряженная жизнь, полная проблем. Чтобы не довести себя до нервного истощения, обязательно употребляйте вот что.

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Жирная рыба

В нормальном состоянии нервные волокна в мозгу изолированы друг от друга особым веществом под названием миелин. Если его недостаточно, вы будете сильнее подвержены раздражительности, стрессу, депрессии. Образовывать миелин невозможно без участия жирных кислот, таких как омега-3. Их больше всего в жирной рыбе.

По утрам съедайте тост с тунцом, форелью или скумбрией. Можете взять консерву из рыбы на работу и устроить в перерыве для себя полезный перекус. В качестве альтернативы можете купить в аптеке капсулы с рыбьим жиром. Пейте их каждое утро — это действительно полезно для предотвращения стрессов.

Помидоры и томатный сок

Доказано, что этот полезный овощ оказывает на мозг положительный эффект. Вы будете улучшать здоровье каждый раз, съедая помидор или выпивая стакан томатного сока. Самое полезное в томатах — ликопин.

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Это уникальный антиоксидант, не позволяющий повреждать клетки мозга свободным радикалам. При стрессах вы не будете терять концентрацию, ваша память и внимание останутся на высоте. Вы с большей вероятностью сможете избежать плохих последствий перенапряжения.

Нут

В этом продукте есть магний и калий. Они улучшают связь между клетками мозга, расслабляют кровеносные сосуды. В мозг иде более активная подача кислорода. Попробуйте взять с собой на работу домашний хумус с морковью и сельдереем. В результате стрессы будут вам не страшны.

Яйца

Для нормальной работы мозга и нервной системы нам необходим такой нейротрансмиттер, как дофамин. Его уровень можно поднять с помощью шоколада и прочих сладостей, но лишь на короткое время. А лучше употребляйте каждый день обычные яйца.

В составе этого продукта есть фенилаланин, который помогает в производстве дофамина. Обязательно готовьте на завтрак яичницу, и вы будете чувствовать себя бодрее и веселее, чем обычно. Справляться со стрессом станет легче.

Зеленый чай

Многие люди привыкли взбадривать себя по утрам чашкой кофе. Да, этот напиток действительно стимулирует работу мозга, но не надолго. Это как короткая вспышка энергии, за которой идет такой же резкий спад.

И в таком случае зеленый чай будет более разумным выбором. Кофеина в нем меньше, а стимуляция мозга происходит более мягко. Также зеленый чай содержит антиоксиданты и флавоноиды, очень полезные для здоровья. Но помните, что никакой даже самый полезный чай не заменит чистую воду.

Если у вас активный и стрессовый образ жизни, вам может быть трудно найти время нормально поесть. Но без грамотного рациона вам будет трудно усваивать питательные вещества. Убедитесь, что у вас есть достаточно времени, чтобы поесть, наслаждайтесь этим процессом и употребляйте самые разнообразные продукты — это лучший способ снять стресс и укрепить здоровье.