Мнение: ТАЙМКОДЫ вчерашнего психологического стрима

ТАЙМКОДЫ

0:27 Эфир на радио «Маяк» и «Радио России». Опрос о возрасте начала старости

2:05 Раздача долгов. Садизм и мазохизм — единый комплекс. SM-комплекс. Желание превратить другого в объект, живое в неживое. Человек не переносит субъектности. Фромм: некрофилия – мать садизма и мазохизма; неприятие живого

11:48 Заметность садомазо-комплекса

15:38 Представление. КНИГА

17:00 Второй Григорий Апокалипсис

18:49 Высокий уровень дофамина у гениев. Кто управляет гормонами. Изученность гормонов

25:23 Утверждение: деньги — зло. Универсальное мерило. Принцип экономии мышления

32:17 Три вопроса о человеке для представления о нем. Мое первое студенческое исследование. Результаты опроса в Москве и Тирасполе 1991 г. Методика «Социальный градусник»

44:46 Проблема доехать из ближнего Подмосковья

46:12 Кто успешнее: интроверты или экстраверты. Женщины в среднем умнее мужчин. Натуру не переделаешь

54:40 Способствует ли конкуренция эмпатии. Широта понятия «эмпатия». Конкуренция и сотрудничество

1:03:53 Секс — про жизнь или удовольствие. Секс — награда. Функция скрытой «течки». Отношение к сексу в SM-комплексе и обычной жизни

1:14:16 Легализация легких наркотиков. Мало радости, много изнуряющего труда

1:18:28 Всё – наркотик?

1:20:27 Инфантильные созависимые отношения. Бред ревности — разновидность садизма. Политический садизм

1:28:30 Аватарки с младенцем — симптом регрессии. Давление взрослой жизни. Как маска прирастает

1:36:33 Россия и любовь к униформе. Униформа — свойство большой структуры. Прятки от смерти в «мы»

1:41:49 Склонность к садомазохизму не дает сверхспособностей. Родители-садисты. Поощрение системой садизма

1:45:44 «Как подавить желание отомстить и простить». Сначала надо простить

1:48:38 Пунктики у жены. Стоит ли с этим бороться

1:54:05 Связь уровня дофамина и релокации

1:55:40 Инцел-культура и феминизм

2:00:20 Недоверие к людям, не любящим деньги. Деньги — отчеканенная свобода (Достоевский)

2:01:21 Бедность и душа. Буддизм

2:05:41 Голод стимулирует творчество? Кнут Гамсун «Голод»

2:08:20 Русский язык в республиках СССР

2:09:22 Ребенок властных родителей. Проблема сепарации

2:17:06 Веганство Толстого

2:17:32 Веер ролей

2:18:09 Армейская мечта

2:19:57 Шульман – НЕ ЭКСТРАВЕРТ! Пример классического интроверта

2:24:56 Диагноз для ChatGPT

2:26:21 Передача власти ИИ – садизм или мазохизм?

2:30:06 На аватарке непонятно что — симптом

2:31::11 Если кажется, что вокруг одни идиоты. Брюзжание — признак старости и слабости

2:37:02 Литературные цитаты

2:39:07 Невроз у героя рассказа «Честное слово» Пантелеева. Возвращение Навального — проявление живого

2:45:51 Недоверие к ИИ. Есть ли ум у ИИ

2:48:04 Мало лайков и просмотров! Поднажмем!