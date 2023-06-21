 

В Люблине построят дом на 277 квартир по программе реновации

21.06.2023, 23:46, Новости дня
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Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко анонсировал строительство дома по программе реновации в районе Люблино. Новостройку возведут по адресу: Спортивный проезд, земельный участок 6а/6. Площадь 277-квартирного дома с переменной этажностью составит 30 тысяч квадратных метров.

Согласно проекту, в здании будет 109 однокомнатных, 127 двухкомнатных и 41 трехкомнатная квартира. Четыре из них сделают специально для жильцом с ограниченными возможностями здоровья. Такие квартиры будут отличаться планировочными решениями и вспомогательными элементами.

“Комитет оформил всю необходимую разрешительную документацию, и застройщик может приступать к работам на участке”, – сообщил Войстратенко.

Во всех квартирах сделают полную чистовую отделку, согласно стандартам программы реновации, которые утверждены постановлением столичного правительства.

Придомовую территорию благоустроят. Там сделают не только проезды, тротуары и пешеходные зоны, но и детскую и спортивную площадки, а также места для отдыха. Установят скамейки и урны, появится освещение. Возле новостройки высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны.

Не забудут и про парковочные места. Жильцам с автомобилями будет доступна одна подземная парковка с въездом и выездом по однопутной прямолинейной раме, а также наземная плоскостная стоянка. Также будут места для транспорта маломобильных жителей.

Процесс строительства дома в Спортивном проезде будут контролировать специалисты Мосгосстройнадзора. Инспекторы комитета собираются периодически проводить контрольно-надзорные мероприятия. Программа проверок будет составлена, когда застройщик сообщил о начале работ.

“К выездным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, чтобы осуществить комплекс лабораторно-инструментальных исследований”, – рассказал Войстратенко.

Специалисты будут проверять соответствия возводимых конструкций и применяемых стройматериалов требованиям проектной документации и техническим регламентам.

Напомним, программа реновации утверждена в августе 2017 года. В проекте участвуют 5175 домов, в которых проживает почти миллион человек.


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