 

“Человеческая просьба”: О чем молила разрыдавшаяся Блиновская на очередном судебном заседании

21.06.2023, 23:46, Новости дня
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Сегодня “королеву марафонов” привезли в здание Пресненского суда Москвы, где проходит заседание по делу о продлении ареста. Стоит напомнить, что в прошлый раз блогер прибыла туда в капюшоне, полностью закрывшим ее лицо. На этот раз Елена Блиновская, одетая в белый костюм, выглядит более уверенно.

Как сообщил корреспондент Пятого канала, прямо в зале суда “инфоцыганка” разрыдалась. Она произнесла длинную речь, чтобы убедить судью смягчить меру пресечения и избрать ей лишь запрет определенных действий. В слезах блогер рассказала, что за время пребывания взаперти дома она пропустила выпускной ребенка, а также не смогла заключить выгодные контракты.

К тому же, говорит Елена Блиновская, за пределами дома у нее есть важные дела.

“У меня есть большая человеческая просьба”, – обратилась к суду звезда.

Она молила позволить ей проводить время с наследниками на площадке, выгуливать питомцев, раз в неделю выбираться в Москву для решения вопросов о погашении задолженности и похода к медикам. Также блогеру необходимо посещать магазины для покупки товаров, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Напомним, что “королева марафонов” является фигурантом громкого дела о неуплате налогов почти на миллиард рублей. По данным следствия, с 2019 по 2021 год использовала схему “дробления” для занижения своих доходов. Елену Блиновскую могли отправить в СИЗО, однако полное признание вины и наличие четырех детей ее от этого спасли.

Ранее RT сообщало о том, что Следственный комитет просит продлить домашний арест блогеру Блиновской еще на месяц.


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