“Бывает такое – расскажешь, возникают какие-то сложности”: Юлианна Караулова о суеверии, импровизации в профессии и выгорании

Юлианна Караулова медленно, но верно, приближается к артистам первой величины. К своим годам девушка завоевала множество престижных музыкальных наград, стала победительницей первого в России шоу трехмерной реальности “Фантастика”. И вдруг новость: певица стала ведущей интеллектуального шоу на Первом канале.

О начале карьеры

Карьера Юлианны Карауловой началась, можно сказать, спонтанно. Да, возможно вы помните ее по участию в некогда популярной музыкальной группе, но все, включая окружение, уже давно ждали сольных работы исполнительницы. А она все боялась уйти, раскрыться, заняться музыкой, которая близка ей по духу. В тот момент получила релиз песня “Ты ее такой”, и она взлетела на первые строчки популярных хит парадов буквально за неделю. Юлианна, можно сказать, проснулась знаменитой. И началось… То самое состояние, когда срочно нужно было выпускать следующий, не менее громкий хит, чтобы удержать позиции. Певица работала на износ, отправляясь в отпуск буквально два раза в год по семь дней. О материнстве даже не думала. А потом случилась пандемия и к осознанию своих истинных желаний Юлианна пришла примерно в то самое время.

Новый альбом

Поклонников, конечно, интересует дата выхода нового альбома, потому что Юлианна уже давно ничего основательного не выпускала. Сама певица считает, что время альбомов прошло и пока она не чувствует необходимости, хотя материала скопилось очень много, возможно, даже на пару альбомов. Юлианна ждет какого-то события, крупного инфо повода, чтобы выпустить такую крупную работу. Пока такого события не намечается. Певица говорит,что она очень сильно чувствует такие вещи и однажды время все-таки придет.

О негативе

Как и любой артист, Юлианна периодически читает различные комментарии в свой адрес. Чаще всего расстраивается, потому что пишут негатив. За то долгое время, что она на сцене, все-таки не смогла привыкнуть и “отрастить броню”. Хотя даже супруг советует не читать комментарии. ” Не могу”, – говорит певица, – “Интересно!”. Хотя понимает, что чужие обсуждения, это часть профессии и от нее никуда не деться.

А вот желтая пресса часто доводит артистку до слез. От смеха. Потому что видит некое соревнование на самую смешную фразу, которая, как правило, вырвана из контекста, перекручена и подана совершенно с иной стороны. Набралась, говорит, уже целая коллекция.

Но в целом внимание – это хорошо. Значит, следят за ее творчеством, интересуются ею, как человеком и исполнительницей. Главное, внушить родителям, что 95 процентов того, что пишут в прессе – совершенная неправда и волноваться не стоит.

Важность импровизации в профессии

Юлианна вот уже несколько месяцев ведет программу “Кто хочет стать миллионером”. Программа культовая, на ней выросло целое поколение зрителей. И тем было девушке страшнее, ведь много лет программу вел очень эрудированный, образованный ведущий. Казалось, что ведущая с бэкграундом певицы не очень впишется в формат программы. Юлианна начала нервничать сильно заранее, и, как ока, зря. Конечно, у коллег и зрителей возникает вопрос, что и как подсказывает ей съемочная команда. Ведущая говорит: только вопросы, потому что над их созданием работает несколько редакторов, и вопросы от себя задавать нельзя. А вот творческая часть, беседа, поддержка с участниками, попытки найти правильный ответ в логических и не очень рассуждениях, все это на Юлианне. Тут очень важно умение импровизировать. Всегда важно поддержать участника, вовремя и, желательно, удачно, пошутить, чтобы зритель проникся доверием. Обе части, и интеллектуальная, и творческая, у Юлианны Карауловой получаются одинаково талантливо.

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О профессиональном выгорании и амбициях

Юлианна Караулова на большой сцене уже достаточно давно, однако не может сказать, что успела удовлетворить свои амбиции и достигла в профессии всех своих мечтаний. Еще есть куда расти, к чему стремиться. Юлианна не относит себя к тому типу артистов, которые довольствуются малым, своим каким-то небольшим мирком, в котором есть круг слушателей, а большего и не надо. Конечно, артистические амбиции ведут певицу к концертам не меньшим, чем Олимпийский, но торопиться Юлианна не будет. Самое страшное для нее – понять, что вот твоя планка, высота, дальше которой ты не прыгнешь и остается только прикладывать все усилия, чтобы удержать достигнутое. В большинстве случаев наступает выгорание. Поэтому Юлианна считает, что все в жизни органично относительно тебя. Не нужно себя ни с кем сравнивать. Твой путь – только твой путь, он предназначен судьбой и не стоит торопить события.

Отношение к артистическому суеверию

Юлиана Караулова в суеверия не очень-то и верит, но когда ей предложили роль ведущей интеллектуального шоу – остановила себя от того, чтобы рассказать в чем. Конечно, хотелось. Но по опыту предыдущих лет поняла, что о такой поистине масштабной новости стоит пока помолчать.

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Бывает такое – расскажешь, возникают какие-то сложности.

Знали только два человека – супруг и пиар-менеджер, которая по стечению обстоятельств оказалась рядом во время звонка представителей канала. Родители узнали в первый съемочный день. От близких Юлианна получила колоссальную поддержку, но хейта тоже хватило. Поэтому, как бы повернулась история, исполнительница не знает и благодарит себя за вынужденное молчание.

Приглашение на телевидение

Около месяца новость о том, что Юлианна Караулова стала новой ведущей устоявшегося интеллектуального шоу, будоражила не только прессу, по и поклонников передачи. Певица готовилась к худшему, но сложилось все довольно легко и уже после съемок первого пула было ощущение, что она ведет эту программу всю жизнь. Конечно, всех интересует вопрос, как это произошло? Да и саму певицу вопрос “почему именно я?” тоже мучал. Но решение руководства канала обсуждению не подлежит, поэтому Юлианне ничего не оставалось, как просто быть собой во время съемок. Детали, к сожалению, она разглашать не имеет права. Кстати, певица максимально раскрыла себя в шоу “Фантастика”, стала победителем и видимо поэтому привлекла внимание теле боссов.

Материнство и эстрада

Относительно недавно Юлианна Караулова стала самой сына. Девушка признается, что ” работает” самой недавно, поэтому еще не до конца разобралась в себе и своему отношении к новому окружающему миру. Раньше она слушала восхищения подруг, которые рассказывали ей о какой-то невероятной безграничной любви и считала их занудами. Но когда сама стала самой, поняла, о чем они говорят: о том самом чувстве, которое вызывает ребенок, смотрящий на маму влюбленными детскими глазами. Иногда молодую маму снедает чувство вины за частое отсутствие, она мама работающая, поэтому имеет няню.

В целом, Юлианна не считает себя лучшей ни в одной области, кроме музыки, ведь ею она профессионально занимается с четырнадцати лет. Пока совмещать обе деятельности удается.