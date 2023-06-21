Выбираем шляпу для стильной защиты лица от солнца

В летнее время стиль внешнего вида не менее значим, нежели защита от солнечных лучей. Во многих аспектах формирования образа приходится искать компромисс между модой и мерами безопасности в условиях жары.

К счастью, относительно головного убора рамки компромисса достаточно широки, чтобы можно было объединить практическую пользу и вкусовые пристрастия. Как минимум, есть пять стильных вариантов эффектной защиты головы от солнца.

Панама

Простое и практичное решение. Панама может показаться уж слишком консервативным решением, но у нее есть очень важные преимущества. Данная форма головного убора делает лицо более стройным и подтянутым.

К тому же усилить достоинства панамы могут правильные сочетания с другими предметами гардероба наподобие джинсов с ковбойским ремнем, топа и белоснежной обуви.

Бейсболка

Спортивный стиль бейсболки, кажется, всегда был вне времени. На какое-то время о ней стали забывать, но теперь эта модель возвращается. Причем дизайнеры вдохнули новую жизнь в бейсболку, усложняя ее форму.

Этот головной убор универсален с точки зрения применения. Нет особых ограничений и в сочетании с другими вещами, среди которых струящееся платье и кроссовки.

Шляпа с широкими полями

Классика, в которой стиль сочетается с пользой для здоровья. Такая шляпа лучше всего обеспечит защиту от солнца благодаря широким полям.

В пару к ней стоит добавить широкие брюки палаццо темного цвета и крошечную сумочку.

Солнцезащитный козырек

Стильный аксессуар из 90-х, который возвращается в летние тренды 2023-го. Козырек можно использовать в любом образе. Он непременно сделает наряд эффектным и экстравагантным.

Шляпа-федора

Универсальный дизайн этой модели снимает все ограничения в выборе предметов основного гардероба. Такую шляпу можно носить как с утонченным и элегантным нарядом, так и в составе легкого пляжного образа.