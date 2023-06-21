Церковный праздник 22 июня 2023: что нельзя делать, приметы, что можно делать

22 июня 2023 года проходит народный праздник Кириллов день и церковный день памяти святителя Кирилла Александрийского. Что нельзя делать, народные приметы, все праздники 22.06.2023. Что можно делать сегодня согласно народным и церковным традициям, какой православный праздник в России.

22 июня 2023 года что нельзя делать

Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения. На такое поведение человека Солнце может обидеться, лишит урожая или удачи в доме, своей защиты. Больше того, плохие пожелания, которые были высказаны в пылу ссоры, могут воплотиться в жизнь, и никто не будет этому рад.

Нельзя убивать комаров после обеда. По старинным представлениям, если это сделать, то комариное войско только увеличит своё количество, от кровососущих насекомых совсем спаса не будет.

Детям, которые не достигли годовалого возраста, нельзя показывать их отражение. В это время они могут увидеть нечисть в зеркале, после чего будут плохо спать и много плакать.

Нельзя произносить вслух свои планы на будущее, желания, мысли, задумки. В противном случае они могут так никогда и не осуществиться.

Возле домов нельзя разжигать костры, в том числе делать шашлыки на углях. В такой день на огонёк могут прийти недобрые духи, которые начнут шалить, могут разнести огонь или искры, привести к пожару.

Нельзя обижать лошадей, уток и петухов. В старину такие животные считались символами или помощниками Солнца, у которого в это время проходит праздник — самые длинные дни. Так, например, в старинных поверьях Солнце днём по небосклону перевозит тройка лошадей, а ночью — по подземной реке его тянут уточки, петухи же предвещают восход солнца, объявляют о пришествии света на землю. Потому эти животные считались оберегающими от нечистой силы: на крышах домов ставили коньки и петушки, в качестве амулетов и оберегов изготавливались конские головки или изображения уточек.

Нельзя сквернословить, чертыхаться, употреблять бранные слова. Можно привлечь к себе внимание нечистой силы, оказаться в длительной «чёрной полосе» жизни.

Стоит отказаться от чёрных и тёмных вещей. Если полностью отказаться от них нельзя, нужно разнообразить их белыми, светлыми, яркими вещами. В особом почёте сегодня белый, жёлтый, оранжевый, золотой цвета.

равники прекрасно знают, что это время является благоприятным для сбора трав, так как наблюдаются самые продолжительные дни и короткие ночи. Солнце заряжает траву особыми силами. Однако с этим связаны особые запреты и ритуалы, чтобы растения не потеряли свою силу, природа не навредила человеку.

Нельзя собирать траву, если есть кровоточащий порез. Нельзя никому говорить, что целью похода или прогулки является сбор трав. В пути желательно ни с кем не разговаривать. Траву не собирают в грязной одежде, чтобы природа не обиделась на человека.

Старую траву, которая хранится уже долго и пришла в негодность, нельзя выбрасывать просто так. Иначе травника удача покинет, растения в его руках будут свои силы терять. Для этого старые травы помещали в мешочек и закапывали под молодым деревом.

Народные приметы на 22 июня 2023 года

Вороны раскричались — к дождю.

На небе появились грозные тучи, но пчёлы не прячутся в ульи — осадков не будет.

Много муравьёв рядом с муравейником — к хорошей погоде.

Трясогузки дерутся — к дождю.

Дождь — к плохому урожаю.

Много росы утром — урожай порадует изобилием.

Увидеть целующихся птиц — в скором времени вторая половинка встретится.

После выхода из дома первой встретить женщину — к неудаче, мужчину — к успеху.

Много ягод уродилось — зима будет долгая и холодная.

Гром с самого утра — непогода затянется надолго.

Ночью много звёзд — хороший урожай грибов осенью.

22 июня 2023 года что можно делать

22 июня проходит народный праздник Кириллов день. Что делать можно, на какие традиции и обычаи обратить внимание, старинные поверья, обряды и ритуалы.

Народный праздник называется Кирилловым по той причине, что Православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского (376-444).

Солнечный праздник благоприятен для любых любовных событий — признание в любви, сватовство, предложение руки и сердца, свидание, романтический вечер, начало совместной жизни, свадьба и так далее.

Хороший день для избавления от вредных привычек, плохих мыслей и дурного поведения. Если что-то мешает вам, вы к чему-то пристрастились и вам сложно от этого отказаться, при помощи солнечных сил можно побороть себя.

Созревает земляника. Отправлялись на сбор ароматных и сладких лесных ягод.

При посещении лесов, полей, лугов, нужно быть особенно осторожными. В такие продолжительные солнечные дни очень активны змеи, выползают погреться на солнышке.

Считается, что сегодня проходят змеиные свадьбы, когда змеи собираются в одном месте. Нужно внимательно смотреть по сторонам и под ноги, обходить болота, осторожно ходить по высокой траве, а также прислушиваться к шипению.