Болевой прием

Во время личного приема глава Воронежской области решал наболевшие вопросы, с которыми могли бы разобраться руководители муниципалитетов.



Прием у губернатора Воронежской области Александра Гусева. Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел личный прием жителей региона — прямо в помещениях областной приемной президента РФ. Ни место проведения встречи, ни губернаторский статус не помешали Гусеву опуститься до частностей, которые вполне были бы по зубам главам районов. Но на местах просители, очевидно, понимания не нашли — а у губернатора близятся выборы (они пройдут в сентябре), тут хочешь не хочешь надо понимание проявлять.

Супруга военнослужащего, погибшего на СВО и награжденного орденом Мужества, осталась с тремя детьми и обратилась к главе региона с просьбой о ремонте дома. Как и бабушка другого воронежца, также погибшего в зоне СВО. Губернатор пообещал выделить необходимые средства на ремонт жилья обеих женщин.

Из резервного фонда будут выделены деньги на инвалидную коляску парню, повредившему позвоночник.

Он уже получил одну по линии фонда соцстраха, но та не подошла по размеру. Новая будет приобретена по личному поручению главы региона.

В селе Приречное Верхнемамонского района Воронежской области, где проживает чуть более 600 человек, весной 2023-го резко упало качество питьевой воды — специалисты выявили в ней повышенное содержание железа, и глава распорядился выделить средства на закупку и приобретение водонапорной башни.

Ну и отдельным вопросом — извечные российские дороги. Из-за закрытия сельских школ ребят из небольших сел возят за знаниями на школьных автобусах,

и вот жительница Бутурлиновского района обратилась к главе региона с просьбой отремонтировать часть дороги Елань — Колено — Бутурлиновка, по которой дважды в день автобус провозит 29 школьников.

«На дорогах имеются выбоины, неровности, застои воды. Ситуация обостряется в осенне-весенний период», — говорилось в этом обращении.

Глава региона поручил незамедлительно, прямо в этом году отремонтировать дорогу Елань — Колено — Бутурлиновка в районе села Тулучеевка, а также рассмотреть возможность включить в план на 2024 год ремонт той же дороги в районе поселка Терехово.

Впрочем, в 2024 году губернаторские выборы будут уже позади, и как это скажется на перспективах ремонта дороги в районе поселка Терехово, мы скоро узнаем.

Алексей Ключев

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