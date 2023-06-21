Рупор кремлевской пропаганды: Гвардейцы-вертолетчики

В России появилась еще одна гвардейская часть.

39-й отдельный вертолетный полк армейской авиации стал гвардейским.

По всей видимости это высокая оценка геноцида НАТОвской бронетехники нашими вертолетчиками в Запорожской области.

PS. Путин сегодня объявил, что в ходе отражения наступления ВСУ уничтожено 245 танков и 680 различных ББМ.

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