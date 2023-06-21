 

Мнение: О мобилизационном потенциале… Сколько ещё «до последнего украинца»?

21.06.2023, 21:55, Разное
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Американская The New York Times, рассказывая о достижениях украинского контрнаступления, сообщила о неожиданных трудностях… у кладбищенских работников. Из-за выросшего потока гробов с Востока страны на её Западе теперь приходится использовать старые могилы, чтобы хоронить новых погибших. Такое было зафиксировано, в частности во Львове.

Кажется, слова о «войне до последнего украинца» начинают обретать вполне осязаемый и зловещий смысл.

Некоторые видят, что такой исход уже не за горами, публикуя кадры, как украинские военкомы гоняются за новыми «добровольцами», иногда уже и с применением оружия (по официальной версии — травматического). Это рассматривается как признак близости исчерпания мобилизационного потенциала страны, из которой после 24.02.2022 релоцировалась примерно четверть населения.

Но давайте ещё раз посмотрим на фото.


Фото © NYT

Обратите внимание, как много на нём мужчин вполне призывного возраста и внешне адекватного состояния годности к военной службе. За ними никто не гоняется, чувствуют они себя вполне спокойно. То есть, основную тяжесть «украинского кризиса» несёт на себе пока население Востока страны. А западенцев, похоже, в основном держат «в резерве» как будущих бенефициаров конфликта, чем бы он ни закончился. И гибнут на ЛБС преимущественно те жители Западной Украины, которые пошли добровольцами.

Это значит, мобилизационный потенциал далеко ещё не исчерпан, и сил хватит надолго.

Хотя… Если дело дойдёт до массовых облав на призывников с Запада страны, быть может, конфликт тут же и закончится?

А не лучше ли было бы его прекратить сейчас, пока ещё люди живы?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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