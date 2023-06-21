Забота о фигуре и надежные парни. На что обратить внимание после тридцати

Тридцать лет – волшебный возраст для женщины. В это время пора перестать стесняться и можно еще многое успеть. С чем следует попрощаться девушке в 30 лет, а на какие сферы жизни стоит обратить более пристальное внимание?

Похудеть за неделю больше не получится

В юности большинство представительниц прекрасного пола хотя бы раз попробовали волшебные диеты, обещающие скинуть 5 килограмм за 2 дня. У некоторых это даже получалось. В 30 лет пора перестать увлекаться столь экстремальными экспериментами над своим телом.

Обмен веществ с возрастом замедляется. Теперь избавиться от лишних килограмм можно только при помощи сбалансированной диеты и постоянных физических нагрузок. Не забывайте регулярно посещать врачей и следить за основными показателями здоровья.

Нет сомнительным кавалерам

Личная жизнь у тридцатилетней женщины может быть такой, какой она захочет. Стабильный брак, случайные знакомства или бурные романы. Отпрашиваться на свидания у мамы в любом случае больше не понадобится. Самое главное – получать удовольствие от взаимодействия с выбранным партнером.

Пора прекратить оправдывать мужчину, который обманывает или демонстрирует вспышки немотивированной агрессии. Если он милый и заботливый, но регулярно просит денег в долг и забывает их вернуть – это тоже тревожный звоночек. Лучше быть одной, чем с кем попало. В 30 лет это правило работает на 200%. Не нужно бояться заканчивать токсичные отношения, ведь все лучшее еще впереди.

Взрослые – это теперь мы

В благополучных семьях детей воспитывают с установками: дом – это место, где тебя всегда ждут и решат все твои проблемы. Мы привыкли получать поддержку от родителей и делиться с ними всем, происходящим в нашей жизни. Однако в 30 лет настает момент, когда пора взять всю ответственность на себя. Совсем скоро помощь может понадобиться и нашим родителям.

Новая жизнь с понедельника

Мы строим планы и обещаем себе начать с новой недели учить иностранный язык, худеть, начать ходить в спортзал. Понедельник наступает, но ничего не меняется. Неужели изменить свою жизнь к лучшему невозможно после 30 лет? Можно, если вы перестанете себе обещать и начнете прямо сегодня. Любые качественные перемены – это постоянная работа над собой. Не откладывайте на завтра и проявите силу воли уже сегодня.

Дешевые вещи и косметика

В 30 лет женщине следует уделить больше внимания собственной внешности. Откажитесь от приобретения дешевой косметики и одежды. Эти вещи могли быть приемлемы 10 лет назад, но сегодня они неуместны. Некачественная косметика может провоцировать преждевременное старение кожи.

Сравнение себя с другими людьми

В 20 лет можно завидовать внешности подруги или образу жизни известной актрисы. В тридцать пора понять, чего хочешь именно ты, и предпринимать активные действия по завоеванию собственной мечты. Прекратите тратить время на наблюдение в социальных сетях за знаменитостями и случайными знакомыми. Лучше обратите внимание на странички своих подруг. Незнакомым людям мы всегда показываем лишь лучшую сторону своей жизни. В реальности же легкой и беззаботной она не бывает ни у кого.