Мнение: О европейских жуликах… Киеву не видать «русских денег»?

Как же это сложно — и невинность соблюсти, и капитал приобрести.

Европейские жулики чиновники, вопреки всем писаным правилам и вековым традициям «заморозившие» российские активы на внушительные 200 млрд евро, теперь не знают, как с ними быть. Тот самый случай, когда и хочется, и колется, и мама не велит.

Под «мамой» здесь нужно понимать международное инвестиционное сообщество, которое внимательно следит за российским кейсом и делает выводы о надёжности Европы с точки зрения сохранности капиталов и неприкосновенности собственности. Пока выводы для Старого Света неутешительны.

Вот и мечутся еврочиновники, изобретая «хитрые схемы».

Как сообщает Bloomberg, Евросоюз пришёл к выводу, что не сможет законно конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины. Теперь, по данным агентства чиновники вместо этого сосредоточились на временном использовании этих средств. Такой вывод следует из нового доклада рабочей группы по этому вопросу.

Ранее Financial Times рассказывала, как Европейский центробанк предупреждал Еврокомиссию, что использование доходов от процентных ставок по замороженным российским активам может побудить другие центральные банки, у которых есть большие денежные резервы, «отвернуться» от евро, особенно если #ЕС будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7. Риск этого сочтён вполне реальным. И теперь в Брюсселе не видят «надёжного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные или заблокированные активы только на том основании, что они попадают под ограничительные меры ЕС».

Теперь ЕС рассматривает другой способ использования блокированных активов: направить на восстановление Украины прибыль, полученную от реинвестирования этих средств. Но и тут не всё гладко. Члены рабочей группы сочли, что даже для временного управления этими средствами тоже существует много юридических препятствий. Поэтому предложили другой путь — так называемый «непредвиденный взнос». Он подразумевает, что компании, получившие большую прибыль от использования блокированных российских активов, должны будут перевести значительную сумму в ЕС. Такая «добровольность» может снизить юридические риски, поскольку Евросоюз не управляет активами напрямую. По мнению европейских властей, эта модель «не повлияет на правовое положение активов», что делает её привлекательной.

Более половины активов находятся в наличных деньгах и депозитах, в то время как «значительная часть» оставшейся суммы находится в ценных бумагах, которые будут конвертированы в наличные деньги по мере их погашения в ближайшие два-три года, говорится в материале. Комиссия проинформировала рабочую группу «о потенциальном размере доходов», если бы эти ликвидные активы были разумно инвестированы. В частности, для активов находящихся «на хранении» у бельгийского Euroclear, по итогам I квартала текущего года процентный доход составил порядка 750 млн евро, пишет агентство. Если депозитарно-клиринговая компания «добровольно поделится» частью барыша с Украиной, претензий к ЕС быть не должно.

Правда, они могут возникнуть уже к Euroclear. Откройте Гражданский кодекс любой страны — доходы от собственности, которая по независящим от её владельца причинам временно выбыла из его владения, всё равно принадлежат собственнику. И любое лицо, получившее её в распоряжение и управление, в будущем обязано потерю этих доходов возместить с извинениями в полной мере. Собственно, коллективный Запад и так уже нарушил все мыслимые законы, «заморозив» резервы Банка России без какой бы то ни было #санкции ООН. А добивать остатки международного права произвольной и незаконной их «конфискацией» значило бы окончательно потерять доверие инвесторов, подорвать свой рынок капитала и в перспективе лишиться притока иностранных инвестиций, в первую очередь с развивающихся рынков.

Так вот и прилетела в Киев «птичка обломинго». Вместо чаемых русских миллиардов — жалкие миллионы. И то в качестве жеста доброй воли со стороны европейских компаний. Которые, в отличие от чиновников, счёт деньгам знают и наверняка постараются минимизировать ассигнования на озеленение Луны «восстановление Украины».

Ну и чтобы два раза не вставать — ещё немножко про денежные отношения. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак громко объявил о многолетней поддержке экономики Украины. И тихо добавил, что в следующие три года Лондон предоставит Киеву «кредитные гарантии на сумму 3 млрд долларов». Ещё раз: это не «живые деньги» и даже не льготные кредиты, а лишь гарантии британского правительства британским же банкам, что те могут кредитовать Украину в пределах названной суммы. Можно лишь догадываться, какими будут процентные ставки для страны с кредитным рейтингом «преддефолтного» уровня (хотя в общем случае гарантии могут помочь их снизить, в данном случае банкиры будут учитывать и реальную кредитную историю киевских властей, в том числе так и не погашенный долг по российским облигациям). Всё-таки выходец из лондонского Сити Риши Сунак — это вам не профессиональный политикан Борис Джонсон: #деньги считать умеет хорошо и о прибыли не забывает.

Никто не хочет подсказать нынешним киевским властям, где им взять губозакатную машинку?

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