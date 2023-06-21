Анемия, диабет и недостаток витамина B12: заболевания, сопровождающиеся постоянной усталостью

В современном бешеном ритме жизни нужно многое успеть, поэтому часто нам не хватает времени на полноценный отдых. Со временем появляется сильная усталость, недосып, апатия ко всему.

Однако усталость может возникать и по многим другим причинам. Это может быть связано с различными заболеваниями. Вот несколько наиболее распространенных болезней и советы относительно того, как с ними справиться.

Проблемы со щитовидной железой

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, которые способствуют обмену веществ. При гипертиреозе обмен веществ ускоряется, а при гипотериозе значительно замедляется.

Если щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, то это может привести к сильному утомлению. Даже повседневная деятельность может быть сложной. Точно такая же проблема возникает при чрезмерной выработке гормонов. При гипертиреозе наблюдается усталость и слабость мышц. Все движения становятся более сложными.

Также может быть сильная потеря веса, учащенное сердцебиение, усиление жажды и диарея. При гипотериозе наблюдается усталость, сложность с концентрацией внимания и боль в мышцах. Также может быть отечность, постоянный холод и запоры.

Диагностика подразумевает под собой проведение УЗИ и выполнение анализов крови на гормоны.

Лечение подбирается строго индивидуально и может включать в себя применение гормональных препаратов и проведение операции.

Апноэ

Это состояние характеризуется кратковременной остановкой сна. Паузы в дыхании составляют не более 30 секунд. Однако в наиболее тяжелых случаях могут доходить до 2-3 минут.

Если человек страдает от храпа, то его сон не доходит до глубокой фазы, а это значит, что наблюдается постоянная усталость и раздражительность.

Достаточно часто апноэ связано с ожирением, которое может вызвать возникновение злокачественных новообразований. Если часто наблюдается храп, то нужно обратиться к доктору-сомнологу, чтобы предотвратить возникновение довольно серьезных болезней.

Диабет 2-го типа

Глюкоза является тем веществом, которое помогает поддерживать нормальную работу организма. При диабете 2-го типа не вырабатывается достаточное количество инсулина, поэтому глюкоза накапливается в крови.

Одним из признаков диабета является постоянная усталость. Также симптомами могут быть сильная жажда, постоянный голод, частое мочеиспускание, помутнение зрения и грибковые инфекции.

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Для диагностики диабета проводятся специальные тесты. Лечение подразумевает под собой соблюдение специальной диеты, прием пероральных препаратов и введение инсулина.

Анемия

Постоянная сонливость может быть явным признаком железодефицитной анемии. Зачастую в зоне риска находятся молодые женщины.

Недостаток железа может привести к снижению работоспособности, иммунитета, нарушению когнитивных функций, а также постоянной усталости.

Диагностика включает в себя проведение анализов крови.

Для проведения терапии и профилактики анемии нужно обратиться к доктору. Зачастую достаточно просто изменить рацион питания. Нужно добавить в него красное мясо, говяжью печень и гематоген, изготовленный из натуральных компонентов бычьей крови.

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Также полезными будут яичные желтки, сыр тофу, семена тыквы, темный шоколад и миндаль.

Если состояние тяжелое, то нужно использовать специальные препараты, предназначенные для лечения анемии.

Хроническая усталость

Это достаточно опасное состояние, которое сопровождается сильной усталостью. Люди чувствуют себя разбитыми, поэтому не могут выполнять даже самую простую работу.

При хронической усталости может быть такая симптоматика, как головная боль, слабость, дискомфорт в мышцах, сложности с концентрацией внимания.

Диагностика проводится путем исключения других болезней с похожими признаками, таких как рассеянный склероз или же волчанка.

Определенного лечения хронической усталости нет. Обычно применяются антидепрессанты, прием витаминов и проведение психотерапии.

Депрессия

Многие люди не воспринимают депрессию как серьезную болезнь. Часто ее называют просто обычной грустью, которая может возникать по самым различным причинам.

Депрессию можно достаточно просто распознать. Человеку с этой проблемой совсем не хочется вставать утром с кровати, так как он просто не видит в этом никакого смысла. Ему все время хочется спать, а мысли заняты печалью.

Депрессия негативно влияет на сон, питание, а также отношение человека к себе и другим людям.

Без соответствующей терапии симптоматика может наблюдаться месяцами и даже годами. Лечение в основном состоит из приема медикаментозных препаратов и проведения психотерапии.

Дефицит витамина В12

Этот витамин имеет очень важное значение для иммунитета, мозга и обмена веществ. С возрастом усвоение этого вещества организмом значительно ухудшается.

Основным признаком недостатка витамина В12 является усталость. Также симптомами могут быть изжога, онемение руки и ног, головокружение, проблемы с памятью, беспокойство и нарушение пищеварения.

Диагностика проводится на основе анализа крови. Терапия подразумевает применение витамина В12 и лечение других сопутствующих болезней.