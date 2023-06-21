Яркие джинсы – тренд летнего сезона: как их стилизовать (подборка стильных образов)

Яркие джинсы летом 2023 года возвращаются в моду. Так что можете прятать подальше привычные изделия из синего денима. С помощью ярких штанов вам не составит труда презентовать красивые и стильные луки. Вдохновляемся подборкой образов и определяемся, с чем сочетать трендовый предмет гардероба.

С графической футболкой

Сочетание ярких джинсов с футболкой с выцветшим рисунком — отличный способ окунуться презентовать жизнеутверждающий лук в уличном стиле. Белые кроссовки и сумочка темных тонов добавяют глубины цветовой палитре.

С нейтральным укороченным топом

Даже модницы-минималистки могут носить яркие джинсы. Чтобы создать непринужденный образ, обратите внимание на укороченную майку нейтрального тона. Сумка через плечо такого же мягкого нейтрального цвета будет уравновешивать даже самые яркие джинсы с высокой талией.

С джинсовой курткой

Если вам нравятся смелые образы, то вы, вероятно, спросите себя, почему у вас еще нет яркой джинсовой куртки, но не корите себя. Вместо этого начните планировать, как вы будете стилизовать этот предмет гардероба с сумкой с неоновым рисунком. Вообще джинсовый комплект яркого цвета — потрясающее решение как для лета и отдыха.

С топом с вырезами

Кто сказал, что яркие джинсы должны быть однотонными? Вовсе нет. Вы можете рассмотреть изделия, включающие в себя несколько разных насыщенных оттенков. Но учтите, что тогда топ должен быть нейтральным. Например, белого цвета. Чтобы образ не получился банальными скучным, рассмотрите топ с вырезами.

С полосатым бомбером

Чтобы создать образ, сочетающий в себе элементы панка и рока, наденьте джинсы бордового или темно-фиолетового цвета с черной майкой и с полосатым бомбером. Дополните образ массивными кроссовками. На контрасте к такому наряду подойдет гламурная мини-сумочка на металлическом ремешке.

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С рубашкой оверсайз

Если вас смущают джинсы яркого оттенка, тогда поступите следующим образом. Подберите к ним рубашку такого же цвета, но на несколько оттенков светлее. У вас получится неброский, но очень стильный монохромный комплект. Если сможете его дополнить аксессуарами в таком же цвете, то это будет круто.

С прозрачным узорчатым топом

В том году в тренде — изделия из полупрозрачных материалов. Вы можете использовать их в качестве топа, сочетая с яркими джинсами. Соблюдайте баланс, чтобы не нарушать пропорции. Если верх у вас облегающий, значит, низ должен быть объемным.

С контрастными туфлями

Сочетание уличного стиля и элегантности — это модный союз, созданный на небесах. Вы можете воплотить его в жизнь, если совместите яркие джинсы прямого кроя, кофту оверсайз и романтичные туфли с бантиком на каблуках. Пусть обувь выделяется по цвету, чтобы ее хорошо было видно. Такой образ точно придется по душе экстравагантным модницам.

С блейзером оверсайз

Мешковатые джинсы и блейзер оверсайз сегодня — это уже классика. Такой наряд идеален для тех, кто хочет скрыть худобу. В данном случае лучше придерживаться концепции монохрома, а не включать в наряд изделия контрастных цветов. Пусть будет целостный и гармоничный ансамбль.