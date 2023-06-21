 

“Мой отец мне ничего не дал”: Прохор Шаляпин перенес тяжелое испытание

21.06.2023, 19:55, Новости дня
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Прохор Шаляпин таил большую обиду на своего отца, ведь тот не принимал участие в его жизни. Когда Андрею Захаренкову (имя певца при рождении) было девять лет, его родитель оказался в тюрьме. “Мой отец мне ничего не дал ни финансового, ни воспитания”, – сказал 39-летний артист в недавней беседе с Пятым каналом.

Сегодня Прохор воспринимает как испытание то, что он пережил в детстве и юношестве. Певец придерживается следующей точки зрения: Бог не допускает ничего сверх сил человека. “Я отпустил эту ситуацию [с отцом]”, – признался Шаляпин. Он также добавил, что необходимо относиться к своим родителям с уважением, несмотря ни на что.

Также артист высказался о поступке дочери Жерара Депарьдье. Та перенесла несколько пластических операций, чтобы не быть похожей на своего отца внешне. Шаляпин счет действия наследницы артиста странными, но он не стал осуждать ее. Певец считает, лучше всего оградиться от нелюбимых родителей и при этом не обижаться на них.

Ранее Прохор Шаляпин сыграл шуточную свадьбу с Анастасией Волочковой, чем позабавил интернет-пользователей. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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